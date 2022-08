Segurança alimentar da Rússia garantida pela colheita de grãos — oficial — CMIO

Agricultores na Rússia debulharam 78 milhões de toneladas de grãos, uma quantidade suficiente para garantir completamente a segurança alimentar do país, disse Roman Nekrasov, diretor do Departamento de Cultivo de Plantas do Ministério da Agricultura da Rússia, à RIA Novosti no sábado.

Ele destacou que o ritmo de colheita foi rápido “apesar das difíceis condições climáticas e outros desafios.”

O Ministério da Agricultura da Rússia havia projetado anteriormente uma safra de grãos de 130 milhões de toneladas este ano, incluindo um recorde de 87 milhões de toneladas de trigo, e esperava que as exportações chegassem a 50 milhões de toneladas de grãos.

No ano passado, a Rússia colheu quase 121 milhões de toneladas de grãos, incluindo cerca de 76 milhões de toneladas de trigo.

O ministro da Agricultura, Dmitry Patrushev, alertou na semana passada que o início tardio dos trabalhos em várias regiões devido ao frio da primavera e ao mau tempo, juntamente com algumas dificuldades no fornecimento de componentes estrangeiros para equipamentos agrícolas, criaram riscos para atingir a meta de 130 milhões de toneladas .

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

União de grãos da Rússia quer mudar pagamentos de exportação para rublos

O ministro disse ainda que o plano de exportação de 50 milhões de toneladas pode ter que ser revisto, o que inevitavelmente afetaria o mercado global de grãos.

Enquanto isso, Patrushev alertou que as sanções impostas à Rússia, o maior exportador mundial de trigo, em resposta à operação militar de Moscou na Ucrânia estão interrompendo as colheitas de grãos na Rússia e podem exacerbar a crise alimentar no exterior.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT