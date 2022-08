UE aumenta as importações de petróleo russo – RBC – CMIO

As compras cresceram 0,4% de maio a junho, revelam dados, enquanto membros do bloco se preparam para duras restrições

Os estados da UE aumentaram as importações de petróleo e derivados da Rússia em junho, em comparação com o mês anterior, informou o RBC de Moscou nesta quinta-feira, citando dados preliminares do Eurostat. O aumento ocorreu depois que os governos da UE aprovaram um embargo ao petróleo russo, que deve entrar em vigor no início de 2023.

As estatísticas mostraram que os estados da UE importaram cerca de 7,3 milhões de toneladas de petróleo russo, 0,4% a mais do que em maio. As importações de derivados de petróleo da Rússia em junho aumentaram 9,7% em relação ao mês anterior, para 2,65 milhões de toneladas.

As importações totais de petróleo e petroquímicos russos pelos países da UE em junho aumentaram 2,7% em relação ao nível de maio, indicam dados do Eurostat.

No entanto, o fornecimento total de combustíveis fósseis russos para o resto da Europa diminuiu em meio às sanções ocidentais. Em junho de 2022, as exportações de petróleo da Rússia para a UE foram 7% menores do que no mesmo mês do ano passado, enquanto as vendas de derivados caíram 24%.

Como parte de um sexto pacote de sanções introduzido em junho, a UE impôs um embargo parcial ao petróleo russo, proibindo embarques marítimos para a região e proibindo empresas de assegurar e ressegurar o transporte marítimo de petróleo russo e produtos refinados para países fora do bloco.

