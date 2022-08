Devido à explosão no shopping Surmalu em Yerevan, um processo criminal foi aberto

YEREVAN, 14 de agosto – RIA Novosti. Um processo criminal sob dois artigos do Código Penal foi iniciado por causa de uma explosão no shopping Surmalu em Yerevan, disse Gor Abrahamyan, porta-voz do Gabinete do Procurador-Geral da Armênia.

“Em conexão com a explosão que ocorreu hoje no shopping Surmalu, em nome do procurador em exercício de Yerevan, um processo criminal foi iniciado no Departamento de Investigação de Crimes Graves do Departamento de Investigação do Comitê de Investigação de Yerevan sob os artigos ” violação das regras de armazenamento de substâncias inflamáveis, resultando na morte de uma pessoa por negligência” e “violação das regras de segurança contra incêndio, que negligentemente causaram a morte de uma pessoa”, escreveu Abrahamyan nas redes sociais.

Segundo ele, foi criado um grupo de investigação e estão sendo tomadas medidas para esclarecer as circunstâncias do incidente. “No momento, as causas da explosão não foram estabelecidas”, especificou o representante do Ministério Público.

Mais cedo, o Ministério de Situações de Emergência da Armênia relatou três mortes como resultado da explosão, segundo o Ministério da Saúde , 61 pessoas ficaram feridas.

Anteriormente, a prefeitura de Yerevan especificou que um armazém de materiais pirotécnicos explodiu no shopping Surmalu.