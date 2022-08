Arábia Saudita aumenta investimento em empresas de energia da Rússia

Apesar das sanções impostas pelos EUA e seus aliados na Europa, a Kingdom Holding da Arábia Saudita, uma das maiores investidoras do mundo , comunicou em suas redes sociais neste domingo (14) que ampliou seus investimento em empresas russas.

Os investimentos da Kingdom Holding se enquadram no programa de investimento de três anos de US$ 3,4 bilhões (R$ 17,2 bilhões) da empresa.

A Kingdom Holding disse que investiu US$ 364,8 milhões (R$ 1,85 bilhão) na Gazprom e US$ 52,1 milhões (R$ 264,4 milhões) na Rosneft em 22 de fevereiro, e US$ 109,1 milhões (R$ 553,8 milhões) na Lukoil de 22 de fevereiro a 22 de março.

A Kingdom Holding é de propriedade principalmente do príncipe saudita Alwaleed Bin Talal, mas o fundo soberano da Arábia Saudita, o Public Investment Fund (PIF), assumiu uma participação de 16,87% na empresa em maio.

Bangladesh pode importar petróleo da Rússia e contornar sanções, diz embaixador

Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+), aliança formada em 2017. Arábia Saudita e Rússia lideram a, aliança formada em 2017.

13 membros plenos, incluindo Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã e Venezuela. A Rússia faz parte do grupo de 11 países que participam da OPEP+. A OPEP tem, incluindo Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã e Venezuela. A Rússia faz parte do grupo deque participam da organização de forma voluntária — a chamada

Vale lembrar que, recentemente, os EUA buscaram apoio junto aos seus aliados no Oriente Médio para expandir as sanções econômicas contra a Rússia.

Na semana passada, a revista Foreign Policy escreveu um artigo sobre as viagens dos presidentes da Rússia e dos EUA, Vladimir Putin e Joe Biden, ao Oriente Médio, mostrando que os países da região apoiam Moscou na questão da formação de um mundo multipolar.

Panorama internacional Em revés para Biden, OPEP+ aprova aumento ‘modesto’ da produção de petróleo

Na opinião dos autores do artigo, o périplo do líder norte-americano pelos países do Oriente Médio não teve grande sucesso.

Os resultados modestos da visita de Biden à região mostram que os principais jogadores regionais, especialmente do golfo Pérsico, não querem romper as relações com a Rússia e a China.

Conforme aponta a matéria, Moscou tem objetivos comuns com quase todos os parceiros de Washington na região, desde os altos preços dos recursos energéticos até a formação de um mundo multipolar.

Ressalta-se que Biden não conseguiu forçar o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman, a agir na questão do aumento da produção de petróleo.

Panorama internacional Foreign Policy compara resultados das viagens de Putin e Biden ao Oriente Médio





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor