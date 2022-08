Joana d’Arc é não-binária em nova peça — CMIO

A história da lendária figura histórica é “viva, estranha e cheia de esperança”, insiste o Shakespeare’s Globe Theatre

O Shakespeare’s Globe Theatre em Londres está enfrentando uma reação de acadêmicos e feministas depois de anunciar que Joana d’Arc, uma heroína nacional e santa padroeira da França, será retratada como não-binária em uma nova produção.

A peça, que estreia no teatro londrino em 25 de agosto, “viola a realidade histórica”, Frank Furedi, professor emérito de sociologia da Universidade de Kent, disse ao Daily Mail na quinta-feira.

“É saquear a história para legitimar visões no aqui e agora”, Furedi disse, acrescentando que para os patriotas franceses, Joana d’Arc “é alguém muito especial. Seu papel foi ainda mais heróico porque ela era uma mulher.”

O Globe revelou anteriormente que sua próxima peça ‘I, Joan’ mostraria Joana d’Arc “como um líder lendário que usa os pronomes ‘eles/eles’.”

“Rebelando-se contra as expectativas do mundo, questionando o binário de gênero, Joan encontra seu poder e sua crença se espalha como fogo.” a visualização do site é lida.

Segundo o teatro, sua representação de Joana d’Arc, que liderou a resistência francesa contra os invasores ingleses no século XV, mas acabou sendo capturada e queimada na fogueira, será “vivo, estranho e cheio de esperança.”

Nossa nova peça I, Joan mostra Joan como uma líder lendária que usa os pronomes ‘eles/eles’. Não somos os primeiros a apresentar Joan desta forma, e não seremos os últimos. Mal podemos esperar para compartilhar essa produção com todos e descobrir esse ícone cultural.https://t.co/19T7baWsRkpic.twitter.com/lrgOC59TvQ — Globo de Shakespeare (@The_Globe) 11 de agosto de 2022

O dramaturgo Charlie Josephine, que se identifica como não-binário, argumentou que Joana d’Arc foi “transgredindo o gênero em um momento em que era realmente perigoso”, o que a torna relacionável.

"Fui designada mulher no nascimento. Eu sou não-binário, sou da classe trabalhadora. Muitas vezes senti que tinha algo a dizer e não recebi permissão para dizê-lo", disse. Josephine afirmou, acrescentando que a peça é uma "muito bom para ser verdade" oportunidade de compartilhar essa experiência com o público.













A diretora artística do teatro, Michelle Terry, insistiu que a produção foi “simplesmente oferecendo a possibilidade de outro ponto de vista”. Segundo Terry, “Shakespeare não tinha medo do desconforto, e nem o Globe.”

Mas nem todo mundo ficou feliz com tal retrato de Joana d’Arc, com o grupo de campanha Women’s Place UK dizendo em um comunicado: “As mulheres estão ficando realmente cansadas de serem apagadas da história e terem nossas conquistas diminuídas.”

“Joana d’Arc foi uma mulher surpreendente que se rebelou contra a opressão autoritária que enfrentou por ser mulher” disse o grupo.

A escritora feminista Victoria Smith acusou o Globe de “sexismo” por sugerir que “Mulheres não conformes de gênero não são realmente mulheres” através de seu jogo.

A ex-deputada conservadora Ann Widdecombe disse ao Daily Mail que William Shakespeare provavelmente “teria agarrado a cabeça em descrença” se ele viu o que está sendo encenado no Globe agora.

“Joana d’Arc era uma mulher. Não há evidências de que ela pensasse em si mesma de outra maneira. Widecombe, acusando o teatro de “des-mulher” o guerreiro francês e “efetivamente reescrevendo a história”.