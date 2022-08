SpaceX pode substituir os foguetes Soyuz da Rússia – Reuters – CMIO

A Agência Espacial Europeia está procurando sistemas de lançamento alternativos depois de romper com a Roscosmos da Rússia

A Agência Espacial Europeia (ESA) está considerando o SpaceX de Elon Musk como uma opção para preencher a lacuna de lançamento criada pela ruptura da Europa com o Roscosmos da Rússia, de acordo com o diretor-geral da ESA, Josef Aschbacher.



Em entrevista à Reuters publicada na sexta-feira, Aschbacher disse que a ESA já havia iniciado discussões técnicas preliminares com a empresa espacial, que poderia fornecer temporariamente seus lançadores. A agência perdeu o acesso aos foguetes Soyuz da Rússia depois de sancionar Moscou por sua operação militar em andamento na Ucrânia.

A Space X surgiu como um concorrente-chave para preencher a lacuna ao lado do Japão e da Índia. No entanto, a decisão final dependerá do cronograma não resolvido para o atraso do foguete Ariane 6 da Europa, relata a Reuters.

“Eu diria que há duas opções e meia que estamos discutindo. Uma é a SpaceX, isso é claro. Outro é possivelmente o Japão”, Aschbacher disse à agência, observando que Tóquio ainda está esperando o voo inaugural de seu foguete de próxima geração.

Aschbacher afirmou que a SpaceX era a mais operacional das concorrentes e provavelmente seria uma das “lançamentos de backup” a ESA consideraria, mas observou que as negociações ainda estão em fase exploratória, pois muitos detalhes técnicos precisam ser examinados.













Ele explicou que mudar para um novo foguete não era o mesmo que “pulando em um ônibus”, e que coisas como a interface entre o satélite e o lançador devem ser adequadas uma para a outra, para que tipos desconhecidos de vibrações comprometam a carga útil.

Até agora, a ESA dependia da italiana Vega para pequenas cargas, da russa Soyuz para médias e do Ariane 5 para missões pesadas. No mês passado, a agência estreou a próxima geração Vega C, mas seu novo foguete Ariane 6, que deve substituir o Ariane 5 e a Soyuz, foi adiado para o próximo ano, causando uma lacuna potencial nos lançamentos.

Aschbacher disse que a decisão de Moscou de retirar sua equipe do porto espacial europeu na Guiana Francesa, adiando indefinidamente todas as missões da ESA envolvendo a espaçonave Soyuz, serviu como um “despertador” que a Europa foi “muito dependente da Rússia”. Ele acrescentou que a estratégia de cooperação de uma década da Europa com a Rússia em gás e outras áreas, incluindo espaço, foi “não funciona mais”.

Enquanto isso, as empresas que romperam os laços com Moscou por causa do conflito na Ucrânia têm procurado cada vez mais o Falcon 9 da SpaceX para realizar lançamentos. A empresa de internet via satélite OneWeb, concorrente do empreendimento de internet via satélite Starlink da SpaceX, reservou pelo menos um lançamento do Falcon 9 em março, enquanto a Northrop Grumman reservou três missões do Falcon 9 para transportar carga da NASA para a Estação Espacial Internacional.