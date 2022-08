Herdeira da Disney critica empresa por causa de Harvey Weinstein – CMIO

A corporação “precisa intensificar” e “assumir a responsabilidade” por ignorar os abusos do produtor desonrado, disse ela

Abigail Disney, uma ativista aberta e crítica regular do gigante do entretenimento fundado por sua família, pediu à empresa que assuma a responsabilidade por ignorar o comportamento predatório do produtor de cinema Harvey Weinstein.

“Harvey era um segredo aberto”, ou melhor, nenhum segredo, disse ela em entrevista à revista Rolling Stone publicada na quinta-feira.

“Todo mundo sabia o que Harvey era, e tudo bem, desde que todos vissem como ‘Bem, é assim que os negócios são feitos’. Ninguém teve a clareza moral de se levantar e dizer: ‘Bem, não aqui. Não fazemos assim aqui’” ela disse.

“Acho que a Disney precisa intensificar. Quando você faz uma coisa errada, mesmo que seja apenas dando um passo atrás e deixando algo acontecer, ainda é uma coisa errada a se fazer. E você tem que assumir a responsabilidade”, acrescentou o ativista.

A Miramax, empresa de produção e distribuição de Weinstein, foi de propriedade da Disney entre 1993 e 2010. Dezenas de mulheres acusaram o produtor de assédio sexual, abuso e estupro cometidos ao longo de décadas de sua carreira de sucesso nas empresas de entretenimento, inclusive durante esse período.













O outrora poderoso magnata de Hollywood encontrou sua queda depois que seus hábitos predatórios foram destacados pelo The New York Times e The New Yorker em 2017. Ele foi acusado e preso no ano seguinte sob um processo criminal baseado em alegações de seis mulheres e sentenciado em 2020. a 23 anos de prisão por crimes sexuais.

A Rolling Stone procurou Abigail Disney para comentários sobre um perfil de Kaja Sokola, que disse ter apenas 16 anos quando Weinstein se aproveitou dela em 2002, depois que ela deixou sua Polônia natal para seguir a carreira de modelo. Isso faz dela a acusadora mais jovem de Weinstein a se tornar pública em seu próprio nome.

Em 2019, ela e outras mulheres entraram com uma ação coletiva contra Weinstein e suas empresas. Sokola abriu seu próprio caso sob a Lei de Vítimas Infantis de Nova York. O irmão de Weinstein, Bob, e vários funcionários e executivos da Miramax e da Disney foram identificados como “facilitadores” na reclamação.

A maioria dos processos civis contra Weinstein foram resolvidos, mas o processo movido por Sokola e outros ainda está pendente. Os advogados de Weinstein negaram as acusações contra ele descritas no pedido.

Abigail Disney é a neta de Roy O. Disney. O animador Walt Disney era o irmão mais novo de Roy e parceiro de negócios na fundação e administração da empresa que leva seu nome.