Truss do Reino Unido se irrita com comentários judaicos ‘insultantes’ – CMIO

Os deputados trabalhistas criticaram a liderança conservadora por explorar o tópico do antissemitismo para sustentar sua campanha

A ministra das Relações Exteriores britânica e favorita da liderança do Partido Conservador, Liz Truss, recebeu uma repreensão contundente do sindicato da FDA que representa altos funcionários públicos e civis, depois que ela prometeu “proteger os judeus britânicos” a partir de “anti-semitismo rastejante” e “cultura acordada” no serviço civil. O secretário-geral da FDA, Dave Penman, chamou suas observações “insultante” e mostrando “falta de liderança”.

“Os conservadores estão no governo há mais de 12 anos e, na maior parte desse tempo, Liz Truss foi ministra. Então, as acusações de ‘despertar do serviço civil’ são um pouco irônicas, já que é essencialmente uma crítica à sua própria liderança ”, disse ele. Penman disse à mídia britânica na sexta-feira, acrescentando que os comentários de Truss vão “além da política usual de apito de cachorro” e muitos funcionários públicos os encontram “tanto insultante quanto abominável”.

Truss está atualmente concorrendo contra o ex-chanceler do Tesouro Rishi Sunak para suceder Boris Johnson como líder do partido e primeiro-ministro do Reino Unido. Na semana passada, ela supostamente estava 26 pontos à frente de seu concorrente. No entanto, de acordo com Penman, suas declarações recentes mostram que ela pode não se encaixar exatamente no trabalho.













“Um primeiro-ministro também é ministro do serviço público”, disse ele, acrescentando que o nivelamento “acusações inflamatórias infundadas” demonstra falta de liderança. Essas duras críticas foram desencadeadas por uma declaração escrita que Truss fez após seu discurso em uma sinagoga de Manchester. Lá, ela explodiu o “acordei” cultura do serviço público que supostamente “vai para o antissemitismo” ao elogiar o “valores judaicos” ela disse que eram “Valores conservadores e valores britânicos também.”

“Toda organização tem sua cultura, mas ela não é fixa, pode ser mudada” ela disse no comunicado. Truss também prometeu verificar se as escolas estão fazendo o suficiente para educar alunos e professores sobre o antissemitismo e disse que as universidades deveriam ser “livre” dessa questão também, de acordo com sua equipe. De acordo com Penman, porém, o secretário de Relações Exteriores não forneceu um único exemplo de antissemitismo entre os funcionários públicos.

Uma fonte de sua equipe de campanha de liderança conservadora também disse à mídia britânica que o Partido Trabalhista havia se tornado um “Falar sobre o antissemitismo e o antissionismo” sob a liderança de Sir Keir Starmer e, anteriormente, Jeremy Corbyn. “Isso aumentou as ansiedades dentro da comunidade judaica”, a fonte adicionada.













o “antissemitismo” A retórica usada por Truss e sua equipe atraiu a ira dos parlamentares trabalhistas, informou a mídia britânica. A deputada do Warrington North Charlotte Nichols disse que o secretário de Relações Exteriores estava “usando a comunidade judaica como pretexto espúrio para outro ataque sem fundamento ao serviço público”.

Outra parlamentar trabalhista, Sarah Owen, afirmou que Truss apenas usou a narrativa para “vende [her] guerra anti-‘acordada’ contra funcionários públicos”, acrescentando que foi “não é solução” que Truss procura.

Truss, que também é conhecida por seu apoio a cortes de gastos semelhantes a Thatcher em casa e dura oposição à Rússia no exterior, também aparentemente busca laços mais estreitos entre o Reino Unido e Israel. Na semana passada, ela prometeu “revisar” a questão da mudança da embaixada britânica de Tel Aviv para Jerusalém.