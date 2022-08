Especialistas pedem que EUA liberem fundos afegãos congelados — CMIO

Economistas proeminentes apelaram a Washington para devolver fundos congelados do banco central ao Afeganistão

Washington deve liberar os ativos do Banco Central Afegão que congelou no ano passado após a tomada do Taleban e devolvê-los ao povo afegão, disse um grupo de economistas renomados em uma carta aberta na quarta-feira.

Os economistas e acadêmicos dos EUA, Reino Unido, Índia, França, Canadá, Austrália e Brasil disseram que estavam “profundamente preocupado” pelo “Catástrofes econômicas e humanitárias que se desenrolam no Afeganistão” e o papel que a América desempenhou “conduzindo-os”.

Após a aquisição do Taleban em agosto de 2021, os EUA bloquearam US$ 7 bilhões nas reservas cambiais do Banco Central Afegão armazenadas no Federal Reserve Bank de Nova York. Outros US$ 2 bilhões foram congelados pelo Reino Unido, Alemanha, Emirados Árabes Unidos e algumas outras nações.

Os ativos congelados são “críticos” para o funcionamento da economia afegã, incluindo a facilitação das importações de alimentos e petróleo, das quais o país depende fortemente, disse a carta aberta dirigida ao presidente Joe Biden e à secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen.













Agora, cerca de metade da população afegã enfrenta “insegurança alimentar aguda”, alertaram os economistas, acrescentando que, embora existam vários fatores que levaram à terrível situação econômica no Afeganistão, o congelamento de ativos pelos EUA e seus aliados “em particular, contribuiu poderosamente para o colapso econômico do Afeganistão”.

O grupo de mais de 70 economistas e acadêmicos, incluindo o ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2001, Joseph Stiglitz, e o ex-ministro das Finanças grego, Yanis Varoufakis, denunciou o congelamento como um “medida coercitiva” que impede o Banco Central Afegão (DAB) de realizar “suas funções normais e essenciais”.

A carta também citava uma avaliação do Comitê Internacional de Resgate – uma associação global de ajuda humanitária fundada a pedido de Albert Einstein – que alertava que “a atual crise humanitária pode levar a mais mortes do que vinte anos de guerra”.

Os signatários da carta também criticaram a decisão de Biden de usar metade da quantia congelada por Washington – US$ 3,5 bilhões – como compensação às vítimas americanas do terrorismo talibã, incluindo o 11 de setembro.

Por todos os direitos, os US$ 7 bilhões pertencem ao povo afegão. A decisão de dividir esses fundos em dois é arbitrária e injustificada, e devolver nada menos do que o valor total prejudica a recuperação de uma economia devastada.













Os economistas condenaram o governo talibã por alguns “coisas horríveis” cometeu, incluindo a sua “tratamento terrível de mulheres e meninas e minorias étnicas”, mas argumentou que é “tanto moralmente condenável quanto política e economicamente imprudente para impor punição coletiva a um povo inteiro”.

Washington até agora não respondeu ao apelo. Por cerca de um ano desde a tomada do Talibã, Washington tem se recusado a reconhecer o novo governo ou devolver os fundos congelados. Em julho, Biden também revogou o status do Afeganistão como um “grande aliado não-OTAN”.

Em fevereiro, quando Biden assinou uma ordem executiva prometendo US$ 3,5 bilhões para compensar as vítimas americanas do terrorismo talibã, o Taleban criticou a medida como “roubo” e avisou que seria “reconsiderar” sua política em relação a Washington se continuar com seu plano.