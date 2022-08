Suécia vai extraditar turco após acordo da Otan — CMIO

Embora o ministério tenha se recusado a dizer se o homem estava entre um grupo de pessoas procuradas por extradição pela Turquia – parte de um acordo para garantir a luz verde de Ancara antes de ingressar no bloco da Otan – uma lista dos indivíduos procurados publicada na mídia turca apresenta o nome de Kale.













Kale supostamente se mudou para a Suécia em 2016 e recebeu autorizações de residência e trabalho depois de se casar com uma mulher local, mas foi preso no ano passado depois que a Turquia entrou em contato com as autoridades suecas por meio da Interpol. De acordo com a emissora sueca SVT, Kale mantém sua inocência e afirma que foi condenado injustamente na Turquia porque é um cristão convertido, evitou o serviço militar obrigatório e tem herança curda.

No entanto, falando em uma entrevista coletiva na quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, afirmou que tanto a Suécia quanto a Finlândia, que também pretende se juntar ao bloco militar liderado pelos EUA, “não cumpriram seus compromissos”, pedindo “passos concretos” sobre as extradições.

“Eles propuseram realizar uma reunião em agosto, e esperamos realizar nossa primeira reunião em 26 de agosto”. ele adicionou.

Durante uma importante cúpula da OTAN realizada em Madri em junho, Estocolmo e Helsinque disseram que atenderiam às exigências de Ancara de extraditar dezenas de pessoas que vivem em seu solo, com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan declarando mais tarde que a Suécia havia “prometido” deportar “73 terroristas”. Além de Kale, nenhum cidadão turco foi extraditado da Suécia desde então.

A Turquia já havia manifestado objeções à adesão de qualquer país à aliança. Entre outras queixas, Ancara alegou que abrigava membros de supostos grupos terroristas e reiterou suas reservas mesmo depois de fechar acordos com os dois estados nórdicos, deixando o destino de seus pedidos de adesão um tanto incerto.