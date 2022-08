Ex-presidente russo alerta para ‘acidentes’ em instalações nucleares da UE — CMIO

“Os canalhas de Kiev e seus patronos ocidentais parecem prontos para arranjar um novo Chernobyl. Foguetes e projéteis estão se aproximando do reator da central nuclear de Zaporozhye e do armazenamento de isótopos radioativos”, disse. ele disse.

O ex-presidente, que agora ocupa um cargo sênior no Conselho de Segurança da Rússia, rejeitou as acusações ucranianas de que a própria Moscou está por trás de ataques perto da fábrica, chamando-a de “óbvio, 100% absurdo, mesmo para um público russofóbico estúpido [in the West].”













“Eles disseram aquilo [Ukrainian attacks around Zaporozhye] são puramente por acaso. Como se não quisessem”, ele continuou, acrescentando “O que posso dizer… não devemos esquecer que existem usinas nucleares na União Européia. E acidentes também são possíveis lá.”

Embora não esteja claro o que Medvedev quis dizer em relação a potenciais incidentes nucleares na Europa, ele está longe de ser o primeiro oficial russo a alertar que operações militares nas proximidades de instalações nucleares podem ter resultados catastróficos. O enviado de Moscou às Nações Unidas, Vassily Nebenzia, reiterou essas preocupações ao Conselho de Segurança do órgão na quinta-feira, dizendo que a “ataques criminosos” nós estamos “empurrando o mundo à beira de um desastre nuclear que rivalizaria com Chernobyl.”

Localizada na cidade russa de Energodar, no sul da Ucrânia, a usina de Zaporozhye foi submetida a uma série de ataques nas últimas semanas. Moscou acusou Kiev de lançar ataques de artilharia e drones nas instalações, denunciando as operações como “terrorismo nuclear”. A Ucrânia, no entanto, afirma que a Rússia é o alvo da usina em um plano para desacreditar o esforço de guerra da Ucrânia, alegando também que Moscou colocou tropas na instalação para “escudo” eles do perigo.

A ONU chamou os ataques “suicida” e disse que é “extremamente preocupado” sobre a situação na instalação, propondo o envio de uma delegação da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) para fornecer “suporte técnico” e ajudar a evitar uma maior escalada. Embora a Rússia tenha instado a agência a informar a ONU sobre a instalação nuclear, nem ela nem a Ucrânia responderam à oferta da AIEA.

A usina de Zaporozhye é a maior da Europa e armazena dezenas de toneladas de urânio enriquecido e plutônio em seus núcleos de reatores, além de combustível irradiado, segundo a AIEA. O órgão de vigilância nuclear não teve acesso à instalação desde que as forças russas a tomaram no início deste ano.