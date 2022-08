Democratas dos EUA aprovam grande lei de inflação — CMIO

A medida seguirá agora para a Casa Branca para ser sancionada após meses de negociações

O Congresso dos EUA aprovou um projeto de lei abrangente destinado a combater a inflação, a saúde e as mudanças climáticas, com os democratas se unindo para enviar a medida à mesa do presidente, apesar de não atrair apoio dos republicanos.

A Câmara aprovou a Lei de Redução da Inflação em uma votação de 220 a 207 na linha partidária na sexta-feira, com zero parlamentares republicanos aprovando a lei e todos os democratas unindo forças para votar “sim”. Espera-se que o presidente Joe Biden assine o projeto de lei em algum momento nos próximos dias.

A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, mais tarde comemorou a decisão durante uma entrevista, dizendo que a votação bem-sucedida foi “Nada que alguém, três meses atrás, teria dito é uma possibilidade.” Em comentários separados no plenário da Câmara, ela também se gabou de que o projeto de lei “expande a promessa de saúde e segurança financeira para as próximas gerações”.

O ato enfrentou uma disputa similar no Senado na semana passada, passando por 51-50 após um período de debate de 15 horas. Também sem apoio republicano na câmara alta, o projeto de lei só foi aprovado graças a um voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris.













Embora ostensivamente projetado para domar a inflação recorde nos EUA, o projeto estabelece várias outras metas grandiosas, pedindo US$ 700 bilhões para combater as mudanças climáticas e o aumento dos custos de saúde, além de aumentar os preços em outras partes da economia.

Os democratas inicialmente tentaram aprovar o muito maior Build Back Better Act, que custaria cerca de US$ 1,75 trilhão, mas foram forçados a fazer concessões significativas graças ao debate interno do partido entre moderados e progressistas. No final do mês passado, no entanto, o senador sênior Joe Manchin (D-West Virginia) anunciou que havia chegado a um acordo com outros democratas para a conta de inflação de US $ 700 bilhões, após um ano de negociações paradas.

Os republicanos da Câmara manifestaram oposição vocal ao projeto de lei de gastos, com alguns legisladores alertando que o ato expandirá os poderes da autoridade tributária dos EUA, o Internal Revenue Service (IRS), e aumentará os impostos sobre os americanos de classe média.

“Hoje a casa do povo deveria estar trabalhando para responder ao chamado de nosso país para lidar com o aumento do preço do gás, mantimentos e praticamente qualquer outra coisa”, O líder da minoria na Câmara, Kevin McCarthy (R-Califórnia), disse durante o debate de sexta-feira, insistindo que a legislação patrocinada pelos democratas não fará nenhuma das opções acima.