Militares ucranianos atacam fábrica química em cidade da República Popular de Donetsk

“De acordo com informações esclarecidas, como resultado de um ataque com mísseis ucranianos, um armazém com materiais de construção no território da empresa Stirol pegou fogo, o feltro do telhado está pegando fogo, e é por isso que os moradores de Gorlovka podem ver a fumaça preta. No momento o fogo está sendo eliminado pelos socorristas. Não há ameaça química para a população”, declarou Prikhodko.