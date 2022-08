Fotos de rio francês supostamente seco provocam polêmica no Twitter – CMIO

O ex-primeiro-ministro belga Guy Verhofstadt está entre os que soaram o alarme sobre o Loire – e foram chamados por isso

O Loire – o rio mais longo da França com mais de 1.000 km de extensão – supostamente secou a ponto de as pessoas poderem atravessá-lo sem nem se molhar. Esta foi a mensagem alarmante divulgada esta semana por políticos e meios de comunicação, ao compartilharem fotos online de um leito de rio que mais parece um deserto, no departamento francês ocidental de Loire-Atlantique.

“O Loire, o maior rio da França, praticamente secou” jornalista Ian Fraser escreveu. “Agora você pode caminhar por ele,” Melanie Vogel, senadora francesa e co-presidente do Partido Verde Europeu, disse.

diário francês Ouest-France oferecido “fotos impressionantes que mostram a gravidade da situação”, publicando fotos do leito do rio supostamente seco.

🌡Les fortes chaleurs et l’absence de pluie continuant d’avoir des conséquences en Loire-Atlantique. Le débit de la Loire baisse cruellement à cause de la sécheresse.📸 Notre photographye @DubrayFranck a capturé ces clichés impressionnants qui montrent la gravité de la situação. pic.twitter.com/ToeCvjl1Ch — Ouest-France (@OuestFrance) 9 de agosto de 2022

O ex-primeiro-ministro belga Guy Verhofstadt, que mais tarde atuou como coordenador do Brexit no Parlamento da UE, foi rápido em culpar as mudanças climáticas pela seca e pela onda de calor que assola a Europa. “Chega de ses e mas. Precisamos nos livrar dos combustíveis fósseis agora!” ele disse em um post no Twitter com uma foto semelhante do Loire supostamente seco.

É assim que o Reno e o Loire se parecem hoje… e a política ainda está cheia de negadores do clima e os chamados líderes que hesitam em tomar medidas concretas. Chega de ifs e buts. Precisamos nos livrar dos combustíveis fósseis agora! pic.twitter.com/PaWKqBKyz7 — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 11 de agosto de 2022

Muitos nas redes sociais ficaram alarmados com a notícia. Outros, no entanto, disseram que os políticos e jornalistas podem ter sido rápidos demais para soar o alarme. Uma pessoa observou que o leito do rio em questão “não é o córrego principal” do Loire, uma vez que o fluxo do rio se divide em dois córregos na área onde aparentemente as fotos foram tiradas. “De fato, pode estar muito seco agora, mas este é um exemplo muito ruim, beirando o falso[s]” uma pessoa identificada apenas como Jules respondeu a Verhofstadt.

Esta é a ravina lateral rasa do Loire que você está mostrando aqui, e não o riacho principal que fica algumas centenas de metros mais ao sul. Pode realmente estar muito seco agora, mas este é um exemplo muito ruim, beirando o falso novo. pic.twitter.com/3y29qalLgs — Jules (@trottlesnot) 12 de agosto de 2022

Outros argumentaram que a situação não é tão ruim. “Ian, o rio se divide em torno de uma ilha lá e essa seção fica seca praticamente todo verão.” uma pessoa contou Fraser. Pessoas no Twitter também publicado fotos e vídeos mostrando que o Loire estava tudo menos seco, chamando os relatórios alarmantes “Não é verdade.”

Um homem que se identificou como Thibault Laconde, engenheiro da Centrale Supelec – a principal escola de pós-graduação em engenharia da França – postou uma série de posts analíticos explicando que o rio é de fato “não seco.” Embora admitindo que o fluxo do rio é de fato “no nível mais baixo desde 1976”, Laconde argumentou que fotos mostrando “um braço morto” do rio levam a “dramatização.”

Je vous confirme oui.Pour voir les 2 bras : fotos prises du côté pont de Varades, puis du côté du pont de Saint-Florent-le-Vieil ce dimanche. pic.twitter.com/jCY73I8ORF — Estelle Palussière (@estellepalussi5) 11 de agosto de 2022

Fraser parecia ser uma das poucas pessoas que admitiram seu erro após as respostas.

Tony, você está certo, há muito mais água no braço sul do Loire nesse ponto (a parte atravessada pela pont de Saint-Florent-le-Vieil). Não percebi isso quando postei a foto original. https://t.co/GxwauafVeB — Ian Fraser (@Ian_Fraser) 11 de agosto de 2022

A Europa está enfrentando uma seca severa, que fez com que os níveis de água nos principais rios do continente diminuíssem drasticamente. No Reino Unido, foi relatado que a fonte do rio Tâmisa secou mais a jusante do que nunca.

Na Alemanha, o nível da água no Reno deve cair abaixo de 40 centímetros na sexta-feira. O rio mais longo da Itália, o Po, viu a água desaparecer completamente de alguns de seus afluentes a montante da cidade de Turim.

O Loire não é o único rio que suscita preocupações na França. A água nos rios Rhone e Garonne é supostamente quente demais para resfriar efetivamente os reatores nucleares das usinas de energia do país.