Petro renova cúpula da segurança pública excluindo policiais e militares envolvidos com corrupção

“Pedimos tolerância zero com a corrupção e respeito aos direitos humanos. Essa força de segurança pública tem que ser profissional”, disse Petro, segundo noticiado. Ele acrescentou que “o conceito de sucesso [de uma força de segurança] não está no número de mortos, mas sim na redução de mortes, de massacres e no aumento substancial da liberdade e dos direitos humanos da população”.