Os EUA marcando a Rússia como um patrocinador estatal do terrorismo levaria a um corte de laços, diz um funcionário do Ministério das Relações Exteriores

Se os EUA designarem a Rússia como um estado patrocinador do terrorismo, isso representaria “um ponto sem volta” nas relações entre os dois países, e Washington está ciente disso, explicou Moscou.

Em entrevista à TASS publicada no sábado, o chefe do Departamento Norte-Americano do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Aleksandr Darichev, foi questionado sobre a possibilidade de rebaixar as relações com os EUA por seu apoio à Ucrânia no conflito com a Rússia e as sanções sem precedentes impostas Moscou.

“Eu não gostaria de filosofar sobre o que é possível e o que não é na atual situação turbulenta em que o Ocidente liderado pelos EUA pisoteou o direito internacional e os tabus absolutos na prática diplomática”. ele disse.

O diplomata comentou a ideia de rotular a Rússia como Estado patrocinador do terrorismo, que foi recentemente promovida por legisladores norte-americanos.













“Sua implementação significaria que Washington atravessou o ponto sem retorno com o mais grave dano colateral para as relações bilaterais, até o rebaixamento de seu nível e até o rompimento de todos os laços”. Darichev disse, acrescentando que “o lado americano foi avisado” sobre isso.

No final de julho, o Senado dos EUA aprovou por unanimidade uma resolução não vinculativa pedindo ao secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que designasse a Rússia como um estado patrocinador do terrorismo.

Na Câmara dos Deputados, um movimento semelhante é apoiado pela presidente Nancy Pelosi. De acordo com um relatório do Politico, Pelosi chegou a alertar Blinken que, se ele não avançar com a medida, o próprio Congresso o fará aprovando legislação.

Os legisladores dizem que colocar a Rússia na mesma lista de Cuba, Coreia do Norte, Irã e Síria permitiria aos EUA aumentar ainda mais a pressão sobre Moscou, expandindo as sanções para além de setores específicos de sua economia.

Até agora, o Departamento de Estado relutou em atender ao pedido, argumentando que as sanções abrangentes que já foram impostas à Rússia por causa do conflito na Ucrânia são suficientes.