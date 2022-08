China e Tailândia realizarão exercícios militares conjuntos — CMIO

Caças chineses, bombardeiros e aeronaves de alerta antecipado no ar serão despachados para a Tailândia para exercícios conjuntos, disse o Ministério da Defesa da China neste sábado.

Os exercícios Falcon Strike 2020 serão realizados no domingo na Base Aérea Real Tailandesa de Udorn, no norte da Tailândia, perto da fronteira com o Laos, informou o ministério em comunicado.

Eles incluirão atividades como apoio aéreo, ataques a alvos terrestres e implantação de tropas em pequena e grande escala, acrescentou.

O objetivo do exercício é “para aumentar a confiança mútua e a amizade entre as forças aéreas dos dois países, aprofundar a cooperação prática e promover o desenvolvimento contínuo da parceria cooperativa estratégica abrangente China-Tailândia”, disse o ministério.

Os jogos de guerra ocorrerão em meio a um aumento nas tensões na região do Indo-Pacífico após a visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan no início de agosto. A China, que vê a ilha autogovernada como parte de seu território, ficou irritada com a medida e respondeu realizando os maiores exercícios da força naval e aérea de todos os tempos em Taiwan.













Os EUA também estão realizando exercícios conjuntos na Indonésia, juntamente com as forças australianas, japonesas e de Cingapura. Ao participar dos exercícios – Super Garuda Shield – os países envolvidos estão sinalizando seus laços mais fortes em meio às tentativas de Pequim de expandir sua influência na região, disse na sexta-feira o comandante do Indo-Pacífico dos EUA, almirante John C. Aquilino.

“As ações desestabilizadoras da China, aplicadas às atividades e ações ameaçadoras contra Taiwan, são exatamente o que estamos tentando evitar”. Disse Aquilino, acrescentando que os EUA vão “continuar a ajudar a entregar um Indo-Pacífico livre e aberto e estar pronto quando precisarmos responder a qualquer contingência.”

Apesar de reconhecer oficialmente Pequim como a única autoridade legítima na China desde 1979, os EUA mantêm fortes laços não oficiais com Taiwan, vendendo armas para Taipei e apoiando seu esforço pela independência.

As autoridades chinesas há muito protestam contra esses esforços, dizendo que eles infringem a soberania da China e apenas aumentam as tensões na região, ao mesmo tempo em que prometem agir resolutamente para proteger sua integridade territorial.