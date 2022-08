Inglaterra enfrenta pior seca em 50 anos — CMIO

O uso de mangueiras foi proibido e a água engarrafada está em alta demanda em meio ao verão mais seco em décadas

Uma seca foi oficialmente declarada na sexta-feira em oito das 14 áreas da Inglaterra durante o verão mais seco em 50 anos, disse o Departamento de Meio Ambiente do Reino Unido em comunicado.

Partes do sudoeste, sul, centro e leste da Inglaterra, bem como norte e sul de Londres, tiveram seu status atualizado após uma reunião do National Drought Group, que inclui especialistas da Agência Ambiental, membros do governo, empresas de água e grupos representativos importantes. .

A declaração formal de seca, que foi feita pela última vez em 2018, permite que a Agência do Meio Ambiente e as empresas de água “intensificar suas ações para gerenciar os impactos e seguir em frente com a implementação das etapas de seus planos de seca pré-acordados”. Esses planos, entre outras medidas, envolvem tirar mais água dos rios, impor restrições temporárias como o uso de mangueiras, transferir água entre diferentes áreas do país e até mesmo “reoxigenar a água e resgatar peixes em perigo onde os fluxos dos rios são especialmente baixos.”













Várias grandes empresas de água já anunciaram restrições ao uso de mangueiras para regar jardins, lavar carros ou encher piscinas, com os infratores enfrentando multas significativas. As proibições afetam mais de 32 milhões de pessoas no total.

As empresas de água estão pedindo aos britânicos que contribuam com o esforço gastando menos tempo no chuveiro e até, sob uma proposta radical da Wessex Water, dando descarga nos banheiros “só quando for preciso.”

Em meio a avisos de seca e temperaturas crescentes – chegando a 35 graus Celsius em Londres – os últimos dias viram pânico na compra de água. Após o anúncio do governo sobre a seca, algumas lojas começaram a racionar água engarrafada.

De acordo com a previsão do Met Office, as temperaturas cairão no início da próxima semana, com tempestades esperadas na maior parte da Inglaterra, País de Gales e Escócia.