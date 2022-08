OMS vai renomear Monkeypox — CMIO

O novo apelido não deve incluir nenhum significado potencialmente ofensivo, explicou a organização

A Organização Mundial da Saúde pediu ajuda pública para renomear o vírus da varíola dos macacos de uma maneira que não implique qualquer conotação depreciativa ou racista.

“A OMS está realizando uma consulta aberta para um novo nome de doença para a varíola dos macacos”, disse a agência em comunicado na sexta-feira, convidando as pessoas a enviar suas ideias por meio de um portal online.

Enquanto isso, a organização anunciou que especialistas globais concordaram em novos títulos para variantes do vírus da varíola dos macacos – chamados clades – para alinhá-los com “melhores práticas atuais,” em particular usando algarismos romanos em vez de regiões.

As variantes de vírus devem ser nomeadas de forma a evitar “causando ofensa a qualquer grupo cultural, social, nacional, regional, profissional ou étnico” e reduz ao mínimo os danos que podem ser infligidos a humanos e animais, explicou a OMS.

A agência disse que renomeou variantes do vírus da varíola dos macacos e que o clado da Bacia do Congo da África central será chamado de Clade um (I) e o antigo clado da África Ocidental será referido como Clade dois (II).













O anúncio da OMS ocorre depois que o chefe de saúde da cidade de Nova York, Ashwin Vasan, instou no final de julho o órgão de vigilância global da saúde a acelerar a renomeação da varíola dos macacos, dizendo que o termo carrega “efeitos potencialmente devastadores e estigmatizantes em comunidades vulneráveis.”

O estado de Nova York se tornou um foco do vírus, com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) relatando 2.295 casos na área.

No início deste mês, o surto de varíola dos macacos foi declarado uma emergência de saúde pública nos EUA, com o secretário de Saúde Xavier Becerra pedindo “todo americano a levar a varíola a sério.” Até sábado, o CDC registrou mais de 11.000 casos no país.

Monkeypox, que é endêmica em partes da África Ocidental e Central, é semelhante à varíola humana, uma doença erradicada em 1980. Seus sintomas iniciais incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfonodos inchados, calafrios e exaustão, enquanto os aflitos eventualmente desenvolver lesões cutâneas distintas. O último surto começou em maio entre as comunidades gays em vários países europeus.

O esforço para renomear o monkeypox não representa uma nova prática para a OMS. Em 2021, a agência anunciou um novo sistema de nomenclatura para variantes do Covid-19 que buscava usar letras gregas em vez dos nomes dos países onde as várias cepas foram detectadas pela primeira vez.