Proposta da UE para conter sanções ao Irã revelada – Politico – CMIO

O bloco sugeriu aliviar as restrições dos EUA ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica para salvar o acordo nuclear, relata o Politico

A UE propôs diminuir as sanções dos EUA ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) em um movimento para salvar o acordo nuclear de 2015 com Teerã, informou o Politico na sexta-feira, citando um rascunho do acordo.

O texto em questão foi apresentado pela UE e negociado em Viena por todas as partes do acordo, formalmente conhecido como Plano de Ação Abrangente Conjunto (JCPOA), na segunda-feira, após 16 meses de negociações. Para que o acordo entre em vigor, ele deve ser aprovado pelos governos do Irã e dos EUA, que se retiraram unilateralmente do acordo.

Segundo o Politico, as disposições do texto significam que os EUA estão definidos “para fazer uma concessão maior do que o esperado” para reviver o acordo, incluindo o alívio das sanções dos EUA ao IRGC, um ramo influente das Forças Armadas iranianas.

A questão de suspender ou diluir as sanções ao Corpo da Guarda Revolucionária tem sido especialmente controversa, já que Washington o designou como uma organização terrorista. Mais cedo, muitos legisladores e funcionários de alto nível dos EUA se manifestaram contra qualquer esforço para derrubar as restrições impostas à organização.













No entanto, a iniciativa europeia, intermediada pelo chefe de política externa da UE, Josep Borrell, em estreita cooperação com seus colegas americanos, não removeria totalmente as sanções, mas as reduziria significativamente, diz o relatório.

Segundo o Politico, sob a proposta, não americanos, incluindo europeus, poderiam fazer negócios com iranianos envolvidos em “transações” com o IRGC de uma forma que não desencadearia sanções dos EUA. Na prática, isso significa que a UE, que vê o Irã como um mercado valioso, teria a oportunidade de realizar comércio quase desimpedido. Uma fonte disse à agência que o IRGC poderia evitar as sanções operando por meio de empresas de fachada.

No entanto, o enviado especial dos EUA para as negociações com o Irã, Rob Malley, negou que os EUA estejam dispostos a ceder quando se trata de alterar os padrões de aplicação das sanções. Ele reiterou que Washington é “não está envolvido em nenhuma negociação sobre mudança de due diligence, know-your-customer” procedimentos neste domínio.

Além de atenuar as sanções ao IRGC, a proposta europeia permitiria ao Irã resolver rapidamente sua briga com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Mais cedo, o órgão de vigilância da ONU, encarregado de monitorar o programa nuclear do Irã, detectou vestígios de urânio em três locais anteriormente não declarados e exigiu uma explicação de Teerã, que até agora se recusou a cooperar, afirma o Politico.













Ao mesmo tempo, o Irã insistiu que a AIEA deveria encerrar sua investigação sobre o assunto, retratando isso como uma pré-condição para ressuscitar o acordo nuclear. Os EUA e a UE se recusaram, dizendo que a investigação da AIEA é uma questão separada, não vinculada ao acordo.

No entanto, de acordo com o relatório, a UE agora concordou em vincular a investigação nuclear da ONU ao acordo. O texto proposto pela UE aparentemente diz que Washington e Bruxelas “tome nota da intenção do Irã” para resolver o problema por “dia de reimplementação” – a data em que o acordo entra novamente em vigor.

Um diplomata entrevistado pela revista expressou preocupação de que a abordagem dos EUA e da UE sinaliza que eles estão prontos para varrer a questão para debaixo do tapete em busca do acordo e estão dispostos a “sacrificar a credibilidade da AIEA como agência independente politizando sua missão no Irã.”

Na sexta-feira, Mikhail Ulyanov, representante da Rússia nas negociações, revelou que as negociações para salvar o acordo nuclear com o Irã estavam chegando ao fim, com o texto final do acordo quase acordado. O objetivo final das negociações, disse ele, é retornar ao acordo inicial de 2015 com algumas pequenas mudanças que tiveram que ser introduzidas porque muito tempo se passou desde que o documento original foi assinado.

O acordo nuclear inicial assinado em 2015 pelo Irã, EUA, Reino Unido, França e Alemanha – bem como Rússia, China e UE – envolvia Teerã concordando com certas restrições à sua indústria nuclear em troca da flexibilização das sanções econômicas e outros incentivos.

Em 2018, no entanto, foi torpedeado pelos EUA sob o então presidente Donald Trump, que se retirou unilateralmente do acordo, dizendo que era fundamentalmente falho. Como resultado, o Irã começou a reduzir gradualmente alguns de seus compromissos sob o acordo, como o nível de urânio enriquecido que produz, o que poderia permitir que Teerã construísse uma bomba atômica. De acordo com as autoridades iranianas, no entanto, este “não está na agenda.”