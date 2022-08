Foreign Affairs: EUA devem se preparar para a guerra em torno de Taiwan

Para evitar o conflito com a China, os EUA devem estar preparados

“Levando em conta as declarações de Washington e a sua estratégia anunciada, os EUA têm de agir como se estivessem à beira de uma guerra de grande escala contra um adversário que possui armas nucleares. […] Mesmo assim, parece que as ações da administração [norte-americana] não correspondem à urgência e às dimensões da ameaça que a China representa para nós”, escreve o colunista.

“Agora a administração passou a considerar a China o desafio de dimensões mundiais mais sério para os EUA. Além disso, altos funcionários de Washington estão declarando de maneira cada vez mais persistente e direta que as forças armadas da China quase equivalem às norte-americanas. […] As avaliações dos especialistas ao longo dos últimos anos têm demonstrado que as vantagens militares dos EUA perante a China diminuíram de forma significativa, enquanto a China segue fortalecendo o seu potencial militar de forma assustadora”, diz a publicação.

Questão de Taiwan: será que a China vai invadir a ilha?

Ainda no ano passado muitos reviravam os olhos, não levando a sério o aviso do almirante Phil Davidson, que na época chefiava o Comando Indo-Pacífico dos EUA, de que a China poderia invadir com sucesso Taiwan até 2027. Já em maio do ano corrente, o diretor da inteligência nacional Avril Haines alertou o Congresso sobre a ameaça “aguda” de invasão da ilha por Pequim, recorrendo ao termo exato que as autoridades norte-americanas têm usado em relação à Rússia a partir do início da sua operação militar na Ucrânia.