‘Ladrão sortudo’ resgatado do subsolo em Roma (VÍDEOS) — CMIO

Andrea Grassi supostamente fazia parte de uma gangue que planejava roubar um banco cavando um túnel para ele

Bombeiros resgataram um homem que ficou preso no subsolo no centro de Roma enquanto cavava um túnel, disse o Corpo de Bombeiros da capital italiana em comunicado nesta sexta-feira. A mídia diz que ele fazia parte de uma gangue que procurava roubar um banco próximo.

“Após oito horas de trabalho, os bombeiros extraíram, ainda com vida, o homem que ficou preso devido a um desabamento ocorrido durante a execução de uma escavação subterrânea na Via Innocenzo XI. As causas estão sendo investigadas”, disse o Corpo de Bombeiros em comunicado.

Intervenção no corso na via Innocenzo XI a Roma pomba um uomo è intrapolato em um túnel cinque metri sottoterra. Dopo i primi tentativi, adesso gli agenti dei nuclei speciali hanno iniziato a scavare un secondo tunnel per raggiungere l’operaio rimasto intrappolato pic.twitter.com/AfmTzdLh9m — Fanpage.it (@fanpage) 11 de agosto de 2022

A operação de resgate atraiu a atenção de moradores e turistas, pois ocorreu não muito longe do Vaticano. Vídeos nas redes sociais mostram o momento em que os bombeiros finalmente retiraram o homem do chão, sob aplausos dos espectadores. Andrea Grassi, 34, foi hospitalizado no Hospital San Camillo em estado grave, mas sua vida não corre perigo.

Relatos da mídia sugerem que o homem resgatado fazia parte de uma gangue que planejava aproveitar o período tranquilo das férias de verão cavando um túnel de um local alugado no centro da cidade até o cofre de um dos bancos próximos, com o objetivo de roubá-lo em meados de agosto.

No entanto, seu suposto plano falhou quando, durante a escavação, um pedaço de asfalto caiu e bloqueou Grassi a uma profundidade de cerca de 6-7 metros, deixando-o sem outra opção a não ser gritar: “Socorro, por favor, me liberte.”

Un uomo è rimasto incastrato in un tunnel sotterraneo che stava scavando abusivamente nei pressi di via Innocenzo XI a Roma. L’uomo, che si trovava a 5 metri di profondita è stato salvato dai vigili del fuoco dopo 8 ore di intervento. pic.twitter.com/ZpJz7FlLZT — Simona Berterame (@BerterameSimona) 11 de agosto de 2022

Seus supostos cúmplices conseguiram sair do túnel, mas sua sorte acabou ali, depois de serem parados pela polícia. Dois suspeitos de Nápoles foram presos por resistir a um funcionário público e dois de Roma por danos à propriedade pública, disse um porta-voz da polícia à AFP.

“Não excluímos que sejam ladrões; é uma das teorias,” ele disse.

A investigação sobre o caso do que a mídia italiana chama de ‘a gangue do túnel’ está em andamento, com julgamento marcado para 20 de dezembro.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Todos os cinco homens têm condenações anteriores por roubo, disse um representante da lei à mídia local. Nenhum deles até agora se declarou culpado em conexão com o incidente.

Os pais de Grassi vieram em sua defesa, pedindo que seu filho não fosse chamado de “um ladrão de sorte”, dizendo à mídia: “Ele trabalha por 50 euros por dia. Disseram-lhe para cavar e ele o fez”.