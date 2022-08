'Não há espaço para compromisso': Pequim planeja usar todos os meios para reunificação com Taiwan

Após a visita da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan, a China iniciou exercícios militares com fogo real em torno da ilha, avança portal australiano ABC News.

Dizendo que a resposta de Pequim é “legítima e justificada”, o embaixador culpou as autoridades de Washington pelas atuais tensões.

“É o lado dos EUA que deve assumir total responsabilidade pela escalada de tensões no estreito de Taiwan”, frisou o embaixador.

Anteriormente, Wang Yi, ministro das Relações Exteriores da China, disse que Pequim não deixará espaço para as forças pró-independentistas de Taiwan, já que a reunificação com a China é historicamente inevitável e todas as tentativas de usar Taiwan para conter a China estão condenadas ao fracasso.