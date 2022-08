As contas anuais de energia do Reino Unido provavelmente subirão acima de £ 5.000 – CMIO

A conta de energia média anual na Grã-Bretanha deve ultrapassar £ 5.000 (quase US $ 6.100) em 2023, de acordo com a última previsão divulgada pela consultoria independente de energia do Reino Unido Auxilione.

O aumento do limite de preço da energia no Reino Unido, um ponto de referência oficialmente definido, significaria que as famílias médias provavelmente gastariam cerca de £ 571 em energia todos os meses. Na semana passada, o regulador do setor de energia do país, Ofgem, disse que o limite mudaria a cada três meses, em vez da mudança habitual de seis meses, devido à alta volatilidade nos mercados de energia.

A consultoria sediada no Reino Unido espera que a Ofgem estabeleça o preço máximo em “pouco mais de £ 3.600” quando anunciar os resultados de sua próxima revisão em 26 de agosto. Esse aumento entrará em vigor em outubro, antes que o limite exceda £ 5.000 no primeiro semestre de 2023, acrescentaram os analistas.













O último aviso vem três dias depois que a empresa de consultoria Cornwall Insight projetou o teto de preço de janeiro para atingir £ 4.266, e segue um forte aumento nos preços do gás britânico no atacado esta semana.

Na quinta-feira, os fornecedores de eletricidade se reuniram com ministros em Downing Street para discutir soluções para a crise atual, que foi exacerbada por sanções anti-Rússia e uma diminuição no fornecimento de gás natural russo para a Europa.

Embora o Reino Unido não dependa diretamente do gás russo, ainda sofre com o aumento dos preços da energia e o aumento do custo de vida. O país está enfrentando sua própria escassez de energia depois que a Noruega sinalizou prováveis ​​restrições às exportações de eletricidade.

“Hoje, o governo do Reino Unido chamou as empresas de energia para tentar encontrar uma maneira de reduzir os preços”. disse Auxilio. “Parece que há pouca apreciação do quão impossível é essa tarefa e nenhum dos dois tem controle sobre isso em um mercado tão influenciado globalmente.”

