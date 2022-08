Ucrânia pede que EUA sancionem todos os bancos russos – Bloomberg – CMIO

Kiev supostamente quer que Washington adicione alguns bancos por semana à sua lista de instituições financeiras na lista negra

A Ucrânia está pedindo ao governo do presidente Joe Biden que sancione todos os bancos privados russos, informou a Bloomberg na sexta-feira, citando o enviado de Kiev a Washington Oksana Markarova.

Ela disse à mídia que o governo do presidente Vladimir Zelensky quer que os EUA adicionem alguns bancos por semana à sua lista de instituições financeiras sancionadas. A embaixadora observou que encaminhou o pedido ao Departamento do Tesouro dos EUA.



“As sanções são tão importantes quanto as armas” Markarova, ex-ministro das Finanças, disse na entrevista, acrescentando que qualquer banco russo é um alvo legítimo de sanções.



“Assim que um banco é sancionado, algum outro banco privado de repente se torna um financiador da indústria ou militar.” ela alegou, acrescentando que também está pressionando para que o Departamento de Estado designe a Rússia como um estado patrocinador do terrorismo.

O enviado ucraniano prosseguiu afirmando que, embora alguns bancos pudessem ser poupados para determinados fins, “todo o resto deve ser sancionado, porque todos eles estão engajados em financiar sua máquina de terror que está conduzindo a guerra”.

Os EUA, juntamente com o Reino Unido, a UE e outros impuseram sanções abrangentes às esferas política e empresarial da Rússia desde o início do conflito na Ucrânia. As restrições visaram particularmente as maiores instituições financeiras da Rússia, Sberbank e VTB, e outros grandes bancos, bem como centenas de indivíduos, incluindo o presidente Vladimir Putin e o ministro das Relações Exteriores Sergey Lavrov.

