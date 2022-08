Gazprom começa a fornecer gás extra à Hungria via TurkStream

“Dadas as condições atuais do mercado europeu, é claro que a aquisição de uma quantidade tão grande é impossível sem fontes russas. Então, o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, realizou recentemente conversas em Moscou, seguidas de várias negociações comerciais. Isso levou a um acordo, como resultado de que ontem [sexta-feira, 12] de manhã a Gazprom iniciou entregas acima dos volumes já contratados”, disse Menczer.

Com isso, o fornecimento de 2,6 milhões de metros cúbicos diários ocorrerá até o final de agosto. Porém, Moscou e Budapeste já estão discutindo estender o esquema até setembro.

O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, esteve em Moscou em julho para conversar com seu colega russo, Sergei Lavrov. Durante as negociações, Szijjarto manifestou interesse em comprar suprimentos adicionais de gás da Rússia. Lavrov garantiu que Moscou consideraria o pedido imediatamente.

No final de maio, o governo húngaro declarou estado de emergência nacional no setor de energia, que consistia em um pacote de sete medidas: aumentar a produção de gás de 1,5 bilhão para 2 bilhões de metros cúbicos; garantir 700 milhões de metros cúbicos adicionais de gás para as instalações de armazenamento; proibir a exportação de energia e lenha; aumentar a produção de carvão; acelerar o reinício das usina a carvão; estender a operação da usina nuclear de Paks e cortar o programa preferencial de pagamentos de serviços públicos.