Ryanair anuncia o fim de uma era — CMIO

A companhia aérea de baixo custo europeia Ryanair disse à BBC na quinta-feira que a era das viagens aéreas super baratas acabou.

“Acho que não haverá mais voos de dez euros (cerca de US$ 10) porque os preços do petróleo estão significativamente mais altos”, disse. O executivo-chefe da Ryanair, Michael O’Leary, afirmou.

A tarifa média da companhia aérea foi de € 40 no ano passado, mas O’Leary disse que o preço provavelmente aumentará no futuro próximo.

“Achamos que os € 40 precisam subir para talvez € 50 nos próximos cinco anos. Portanto, a tarifa média de £ 35 no Reino Unido aumentará para talvez £ 42 ou £ 43”, ele explicou.

A Ryanair é conhecida por suas vendas instantâneas de baixo preço, mas esses preços agora são considerados insustentáveis ​​na situação atual, observou O’Leary.

“Não há dúvida de que na extremidade inferior do mercado, nossas tarifas promocionais realmente baratas, as tarifas de € 1, as tarifas de € 0,99, até as tarifas de € 9,99, acho que você não verá essas tarifas nos próximos anos. ”

O chefe da Ryanair disse que espera que os clientes busquem opções de baixo custo, em vez de reduzir os voos. “Achamos que as pessoas continuarão a voar com frequência. Mas acho que as pessoas vão se tornar muito mais sensíveis aos preços e, portanto, minha visão da vida é que as pessoas vão negociar seus muitos milhões”.

O aumento dos preços dos combustíveis colocou o setor aéreo sob pressão. Assim que as companhias aéreas começaram a se recuperar da pandemia de Covid-19, o setor foi atingido por um rápido aumento nos custos de combustível. Especialistas alertaram que as transportadoras em dificuldades repassarão os custos aos viajantes.

