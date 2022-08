Agências de risco dos EUA cortam nível de investimento da Ucrânia para calote, informa mídia

A classificação de investimento da Ucrânia foi rebaixada para o nível de calote pelas agências de classificação internacional S&P Global Ratings e Fitch Ratings, relata na sexta-feira (12) a agência norte-americana Bloomberg citando ambas as organizações.

Na quarta-feira (10) os credores estrangeiros aprovaram um plano de reestruturação da dívida ucraniana que estabelece uma moratória de dois anos no pagamento de US$ 20 bilhões (R$ 101,74 bilhões), o que deverá permitir a Kiev poupar US$ 5,8 bilhões (R$ 29,44 bilhões) ao longo desse período.