The Guardian: Liz Truss pode causar mais danos que Boris Johnson

“Há três anos ela apoiou a construção civil em zonas verdes para os jovens poderem comprar apartamentos mais rapidamente, mas depois mudou de ideia. Ao longo de toda a sua carreira, tem se manifestado a favor do horário flexível para os pais, mas agora se juntou à guerra de Jacob Rees-Mogg [outro político conservador], protegendo o trabalho à distância. Em 2016, era apoiadora apática de permanecer na União Europeia. Na época, George Osborne convenceu-a a não votar contra a saída do Reino Unido do bloco, algo que ela mais tarde lamentou. Passados três anos, quanto Boris Johnson substituiu Theresa May no poder, Truss se mudou para o campo do Brexit.”