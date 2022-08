Revelada a pior economia do G7 – CMIO

O PIB do segundo trimestre encolheu mais nos EUA do que no Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Canadá e Japão, mostram dados

Os EUA tiveram o pior desempenho das economias ocidentais mais avançadas do Grupo das Sete no segundo trimestre de 2022, mostraram os dados mais recentes do Escritório Nacional de Estatísticas do Reino Unido (ONS) na sexta-feira. O ONS divulgou a comparação do G7 ao mesmo tempo em que informou que a economia britânica havia contraído 0,1% de abril a junho. A economia americana caiu 0,2% no mesmo período, segundo os dados. A economia do Canadá supostamente teve o desempenho mais forte, crescendo 1,1%. As economias italiana e francesa também subiram, enquanto a Alemanha estagnou. Enquanto isso, outro país do G7, o Japão, deve divulgar seus números de PIB na segunda-feira, com uma pesquisa de economistas da FactSet Economics projetando um crescimento de 0,8% trimestralmente, ou 2,5% anualizado. Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT

