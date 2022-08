Responsabilidade coletiva

o fechamento das fronteiras se tornará uma sanção importantíssima que a comunidade internacional poderia impor à Rússia. O presidente ucraniano se manifesta a favor da “responsabilidade coletiva” dos russos, acreditando que os russos devem viver “no seu próprio mundo“ até que mudem de ideias: ou seja, que sofram todos, mesmo os que moram no Ocidente. Em uma entrevista ao The Washington Post, Zelensky afirmou que, junto com o embargo aos combustíveis,se tornará uma sanção importantíssima que a comunidade internacional poderia impor à Rússia. O presidente ucraniano se manifesta a favor da, acreditando que os russos devematé que mudem de ideias: ou seja, que sofram todos, mesmo os que moram no Ocidente.

Kiev não considera as restrições já introduzidas demasiado severas, já que, como salienta a edição norte-americana, elas não impedirão a Rússia de “anexar” Donbass, a região de Zaporozhie e a de Kherson. Agora, os aviões russos estão proibidos de entrar no espaço aéreo da maior parte da Europa e da América do Norte.

Contudo, as fronteiras estão abertas: os cidadãos russos podem chegar à Europa de comboio ou de avião através de outras companhias. Os vistos Schengen permitem entrar na maioria dos países da UE e é nessa área dos vistos que as autoridades ucranianas querem criar problemas.

Panorama internacional Alemanha avalia possível proibição de vistos da União Europeia para russos

Recentemente, a primeira-ministra estoniana, Kaja Kallas, afirmou que visitar a Europa é um privilégio e não um direito. Consequentemente, segundo ela, deve-se impedir os russos de viajar para a UE. A seguir, a Letônia, Lituânia, Bélgica, Países Baixos, Dinamarca, Malta, Eslováquia, Polônia, República Tcheca e Finlândia apoiaram o apelo.

Outros, como a França, Alemanha, Itália e Espanha, ainda não se juntaram à campanha. Mesmo assim, a emissão de vistos para estes países pode bem demorar devido à falta de funcionários nas embaixadas e consulados (cujo número a Rússia reduziu em resposta às medidas hostis das autoridades dos respectivos países). Ao longo do último ano, a Rússia e os países ocidentais expulsaram dezenas de diplomatas.

Ideias de Hitler

O ex-presidente russo Dmitry Medvedev, atual vice-presidente do Conselho de Segurança, disse que Zelensky está divulgando as mesmas ideias que um dia Hitler tentou pôr em prática. Ao caracterizar as palavras da líder estoniana, Medvedev chamou atenção para o pensamento irracional de Zelensky.

O chefe do Departamento Consular do Ministério das Relações Exteriores russo, Ivan Volykin, não exclui que a UE deixe por completo de dar vistos Schengen aos russos. Nesse caso, segundo disse o diplomata, Moscou vai construir as relações na base bilateral com aqueles países europeus que mantiverem a capacidade de negociar.

Panorama internacional Alemanha e Ucrânia estão divididas sobre história de passado comum, diz NYT

A representante oficial da Comissão Europeia, Anita Hipper, esclareceu: em princípio, as políticas de vistos não permitem proibir a emissão de vistos de curto prazo para toda a população de um país. Contudo, cada país mantém o direito de tomar as suas próprias decisões sobre casos concretos. Por exemplo, os jornalistas devem sempre ter oportunidade de entrar na UE. Além disso, não se pode proibir as entradas para fins humanitários.

Conforme a deputada do Parlamento Europeu Yana Toom, o Conselho da União Europeia não aprovará tal iniciativa. Na lei sobre o regime de sanções, trata-se de apoiar a paz e a democracia. As restrições de movimento contra os russos não têm nada a ver com isso, parecendo um “sinal de demência”, opina Toom.

Zelensky enfrenta limite das suas capacidades

Segundo o chefe do Instituto das Iniciativas de Paz, Denis Denisov, muitas das declarações de Vladimir Zelensky são completamente vazias e injustificadas do ponto de vista prático.

“O presidente da Ucrânia continua ativo na mídia, mas nos últimos cinco meses as coisas estão de tal maneira graves que agora só pode ou deixar o cargo ou insistir em escândalos. Renunciar ao cargo é o mesmo que se render, e é por isso que ele vai seguir expressando ideias loucas. Agora Zelensky propõe expulsar os russos para a pátria, e no futuro talvez comece a falar sobre a sua expulsão para a Lua”, acredita o especialista.

Panorama internacional National Interest: ao ajudar Zelensky, Ocidente está caminhando para a exaustão

os cidadãos russos na Ucrânia são os que estão De acordo com o analista político Sergei Markov,são os que estão mais em perigo.

“Se o presidente expressa ideias sobre a deportação em massa, então os dirigentes do nível mais baixo são bem capazes de pensar como roubar os bens dos russos, expulsando-os do país sem nada”, defende Markov.

é impossível isolar a Rússia. Antes de “países hostis” em conjunto. Além disso, dentro do próprio bloco, não há consenso sobre a ideia de banir os russos da União Europeia. Mesmo assim, os analistas seguem a mesma opinião:. Antes de mais nada, o mundo é muito maior do que todos osem conjunto. Além disso, dentro do próprio bloco, não há consenso sobre a ideia de banir os russos da União Europeia.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor