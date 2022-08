Síria entrega 50 combatentes do EI detidos ao Iraque

O Comando Operacional Conjunto das Forças de Segurança Iraquianas recebeu no sábado 50 militantes da organização terrorista “Estado Islâmico” * com cidadania iraquiana detidos na Síria, informou o serviço de informações das forças de segurança do Iraque.

“A transferência de terroristas ocorreu através do posto fronteiriço de Rabia, na fronteira com a Síria, a Agência Federal de Inteligência e Investigação do Ministério do Interior os recebeu para concluir os procedimentos necessários contra eles”, diz o relatório.

Na sexta-feira, de acordo com a agência de notícias Shafaq, cerca de 150 famílias de membros do EI* de 620 pessoas, a maioria mulheres e crianças, chegaram à província de Ninewa, no norte do Iraque, do campo sírio de Al-Hol. Desde o ano passado, o governo iraquiano começou a realocar familiares de iraquianos suspeitos de ligações com o Estado Islâmico, mantidos em um campo no deserto sírio.