Czar Covid dos EUA faz piada sobre pandemia — CMIO

Anthony Fauci brincou que o coronavírus surgiu não da China, mas de sua cozinha

O principal conselheiro médico de Joe Biden brincou na terça-feira que foi ele quem inventou o coronavírus em sua cozinha, em uma aparente tentativa de zombar dos defensores da retórica anticientífica que ainda é difundida nos Estados Unidos.

O Dr. Anthony Fauci sentou-se com seu amigo e colega Dr. Larry Corey no campus do Fred Hutchinson Cancer Center em Seattle, Washington, para discutir a pandemia de Covid-19.

Falando ao czar Covid, Corey observou que o evento estava sendo realizado no estado de Washington, “no epicentro do surto inicial”. Ele aparentemente estava se referindo ao primeiro caso de Covid-19 em solo americano, que foi trazido por um americano que voltou para casa na área de Seattle depois de visitar Wuhan, a cidade chinesa de onde o vírus aparentemente se originou.

Fauci, no entanto, respondeu com uma piada. “Não, eu desenvolvi a linhagem modelo ancestral. Eu o criei.”

“Você o solta”, Cory interveio enquanto a platéia caía na gargalhada.

“Eu estava na minha cozinha e…” Fauci disse, fazendo um gesto para sugerir que deixou cair alguma coisa.













Em uma nota mais séria, o conselheiro de saúde da Casa Branca disse que sua equipe espera outro aumento nos casos de Covid-19 nos EUA neste outono. Ele também expressou preocupações sobre quanta desinformação está sendo espalhada sobre coronavírus e vacinas, mesmo quando a pandemia está prestes a entrar em seu terceiro ano.

“Ainda é incrível para mim que as pessoas ainda possam se apegar a tais inverdades. Eles têm tanta coisa acontecendo em suas vidas, que eles simplesmente aceitam isso como um fato. ” ele disse. “E de repente, mentir se torna normal.”

Enquanto isso, nem todos os compatriotas de Fauci se divertiram com seus comentários. “Muito o tópico para achar engraçado,” brincou um usuário do Twitter, enquanto outro perguntou retoricamente “Por que ele iria brincar sobre isso?”

Durante o evento, Fauci também recebeu o Hutch Award honorário, que geralmente é concedido a jogadores profissionais de beisebol que atuaram como defensores da saúde. Fauci se tornou o segundo jogador não-beisebol registrado a receber tal prêmio.













Antes disso, no entanto, o conselheiro de Biden também foi vaiado por fãs de beisebol ao lançar o primeiro arremesso antes do jogo do Seattle Mariners contra o New York Yankees. Uma das possíveis razões para a saudação fria pode ser o fato de Fauci ser um fã de longa data dos Yankees.

Em meados de julho, Fauci revelou que pretendia se aposentar até o final do primeiro mandato de Joe Biden – janeiro de 2025 – ou até antes. Mas ele também prometeu continuar trabalhando em questões de saúde pública depois de deixar o serviço do governo.

Fauci é diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID) – que faz parte dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH) – desde 1984. Nos últimos anos, ele recebeu muita atenção da mídia, pois foi uma das figuras mais proeminentes que lideram a resposta ao coronavírus dos EUA.

O veterano funcionário da saúde pública entrou em confronto repetidamente com o senador republicano Rand Paul, que o acusou de mentir ao Congresso, inclusive sobre o envolvimento do NIH em pesquisas no Instituto de Virologia na cidade chinesa de Wuhan. O senador chegou a propor um projeto de lei que aboliria o cargo de Fauci no NIAID, chamando-o de “um burocrata não eleito com muito poder”.