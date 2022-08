Berlusconi da Itália anuncia retorno eleitoral — CMIO

O peso-pesado político da Itália, Silvio Berlusconi, que foi primeiro-ministro do país por quatro mandatos, anunciou que concorrerá ao Senado nas eleições antecipadas do mês que vem.

“Acho que vou concorrer ao Senado” Berlusconi, que agora lidera o partido de centro-direita Forza Italia, disse à emissora Rai Radio 1 na quarta-feira.

O magnata da mídia de 85 anos disse que estava fazendo a mudança depois “recebendo pressão de tantos, mesmo fora do Forza Italia”, e expressou a esperança de que “fazer todo mundo feliz”.

O anúncio coincidiu com o lançamento de uma campanha publicitária, que viu outdoors com a foto de um Berlusconi mais jovem e um slogan que dizia: “Agora, mais do que nunca, escolha um lado” aparecendo em estações de trem e metrô em todo o país.

Berlusconi, que é o primeiro-ministro mais antigo da Itália desde o ditador Benito Mussolini, estava ausente da cena política do país desde 2013, quando foi condenado a quatro anos de prisão por fraude fiscal e impedido de ocupar cargos públicos.

A proibição foi suspensa pelo tribunal em 2018, com o político veterano se tornando membro do Parlamento Europeu (MPE) um ano depois.













Berlusconi ainda tem questões legais não resolvidas, já que está sendo julgado por supostamente subornar testemunhas em um caso anterior que o acusou de pagar por sexo com uma prostituta menor de idade, do qual ele foi considerado inocente em 2014.

A Itália realizará eleições antecipadas em 25 de setembro após o colapso do governo de Mario Draghi em julho, depois que todos os membros da coalizão governante retiraram seu apoio ao primeiro-ministro.

O Forza Italia de Berlusconi está concorrendo em coalizão com dois partidos de direita, os ‘Irmãos da Itália’ de Giorgia Meloni, que atualmente lidera nas pesquisas, e a ‘Lega Nord’, liderada por Matteo Salvini, que foi vice-primeiro-ministro entre 2018 e 2019.

Espera-se que o trio ganhe a votação por uma margem de confiança, o que pode abrir caminho para Meloni, cujo lema é “Deus, país e família”, e quem se tornaria a primeira mulher a chefiar o governo italiano.

Quando questionado sobre essa possibilidade, Berlusconi respondeu: “Sempre dissemos que quem tiver mais votos será proposto ao chefe de Estado como candidato a primeiro-ministro. Se for Giorgia Meloni, tenho certeza de que ela se mostrará adequada para a difícil tarefa.”