Dois em cada três eleitores dos EUA não conseguem localizar Taiwan – ou Ucrânia – CMIO

Embora a cobertura da mídia da viagem da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan tenha alcançado 71% do eleitorado americano, apenas um em cada três conseguiu localizar a ilha em um mapa da Ásia, de acordo com uma pesquisa da Morning Consult publicada na quinta-feira.

Pelosi visitou Taiwan em 2 de agosto, enquanto a mídia rastreava seu avião e relatava sua viagem e a resposta furiosa de Pequim a ele.

De 6 a 7 de agosto, durante “grande cobertura da mídia” da viagem, a Morning Consult realizou uma “experiência de pesquisa” entre uma amostra representativa de 2.005 eleitores norte-americanos registrados.

Apenas 34% dos entrevistados conseguiram localizar Taiwan – com mais ou menos precisão – em um mapa em branco da Ásia. Cerca de 86% deles disseram ter ouvido “pelo menos alguma coisa” sobre a viagem de Pelosi. Curiosamente, foi a mesma fração do eleitorado americano que conseguiu identificar a Ucrânia em um mapa no início de fevereiro.

Aqueles capazes de localizar Taiwan foram “significativamente mais provável” ter ouvido falar da retaliação da China à visita de Pelosi. Mais de 75% deles sabiam sobre o lançamento de mísseis e jatos do Exército Popular de Libertação para o Estreito de Taiwan, em comparação com 60% e 56%, respectivamente, entre o eleitorado geral.

Comparando os resultados de agosto com a pesquisa realizada em maio, a Morning Consult descobriu que a visita de Pelosi mal mudou a opinião dos americanos quando se tratava de Taiwan e da República Popular da China.

O número daqueles que apoiariam o envio de mais inteligência para Taiwan, o envio de mais tropas dos EUA para a Ásia e o envio para Taiwan em particular aumentaram dois pontos percentuais – mas o apoio ao envio de mais armas dos EUA para Taipei caiu na mesma proporção. O estabelecimento de relações diplomáticas com Taipei caiu um ponto percentual.

Embora o governo Biden tenha se comprometido oficialmente a manter a política de “Uma China”, apenas 18% dos eleitores americanos apoiam o reconhecimento de Taiwan como parte da China – com 51% agora se opondo, contra 49% em maio. A Morning Consult notou que a pesquisa teve um “margem de erro não ponderada” de mais ou menos dois pontos percentuais, no entanto.

Pequim considera Taiwan território chinês soberano. Desde 1949, a ilha é governada por nacionalistas que fugiram do continente com a ajuda dos EUA, tendo perdido a guerra civil chinesa para os comunistas.