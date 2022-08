Combatente italiano na Ucrânia enfrenta investigação em casa — CMIO

Os promotores abriram um processo contra um residente de Gênova que disse ter ido à Ucrânia para “parar a desnazificação”

A Itália abriu uma investigação criminal sobre o caso de um suposto simpatizante neofascista que disse ter viajado para a Ucrânia para combater a Rússia e impedir que o país “desnazificação”.

Kevin Chiappalone, 19, é acusado de atividades mercenárias e se tornou o primeiro italiano a ser processado no país por lutar do lado ucraniano no conflito em curso entre Moscou e Kiev.

O promotor antimáfia e antiterrorismo de Gênova, Marco Zocco, iniciou uma investigação sobre Chiappalone, informou a agência de notícias italiana ANSA nesta quarta-feira. O homem pode enfrentar de dois a sete anos atrás das grades sob uma lei de 1995 que proíbe italianos de participar de um conflito armado em nome de nações estrangeiras.

A investigação teria sido lançada depois que Chiappalone deu uma entrevista anônima ao semanário italiano Panorama em março, na qual ele disse que estava tentando impedir que a Rússia supostamente “reviver a União Soviética”, e que ele iria “faça o que for necessário”, incluindo matar “o inimigo.”

Eu ouvi aquilo [Russian President Vladimir] Putin quer desnazificar a Ucrânia e por isso saí para evitar que isso acontecesse.

Identificado como um “milícia de extrema direita” na entrevista, Chiappalone é acusado pela ANSA de ter conexões com o grupo neofascista CasaPound Italia (CPI), conhecido por ocupações e manifestações em toda a Itália.

Após as notícias da investigação, Chiappalone conversou com a ANSA e contestou as acusações contra ele. “Não vim aqui por dinheiro, não tenho nem € 400 (US$ 413) no bolso” disse à ANSA.

UCRÂNIA | “Non sono qui per soldi”. Parla Kevin Chiappalone, lo studente 19enne arruolato con la resistenza ucraina e indagato perché ritenuto un mercenário. “E’ un controsenso che l’Italia mandi armi a manetta e io rischio 7 anni perché combatto a fianco degli ucraini”. #ANSApic.twitter.com/vwEMQy4q3e — Agência ANSA (@Agenzia_Ansa) 11 de agosto de 2022

O lutador italiano disse que não tinha experiência anterior em combate ou treinamento militar antes de chegar à Ucrânia vindo da Polônia.

“Treinei por um mês e meio e agora estou lutando na frente” disse ele na quinta-feira. Fotos supostamente mostrando Chiappalone surgiram nas mídias sociais, nas quais o italiano parece aparecer em uniforme militar segurando um rifle de assalto e uma metralhadora.

🇮🇹 | Kevin Chiappalone es o primer ciudadano que será condenado por atividade mercenária na Italia.Nunca tuvo uma arma em sus manos hasta que lllegó a Ucrania a través de Polonia.Se investiga se fue su propia decisão ou fue reclutado por los servicios especiais ucranianos. pic.twitter.com/S5s6tGWw1A — JÊëz (@Soy_JEez) 11 de agosto de 2022

Chiappalone também negou que tenha viajado para a Ucrânia para evitar sua desnazificação pela Rússia.“CasaPound não tem nada a ver com isso e eu não fiz isso porque Putin queria desnazificar Donbass” ele disse na sexta-feira.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Mercenário britânico diz que foi ‘enganado’ em conflito na Ucrânia pela mídia ocidental

O italiano também descreveu a investigação criminal contra ele em casa como hipocrisia. As autoridades italianas o estão processando em um momento em que a própria Roma está enviando armas para Kiev, argumentou Chiappalone, chamando isso de “contraditório.”