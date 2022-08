O ataque à residência de Trump do FBI pode significar que ele não pode concorrer em 2024 – e seus seguidores militantes se levantarão – CMIO

Se o ex-presidente retivesse documentos confidenciais, isso poderia lhe custar seu futuro político… e possivelmente levar à guerra civil

O FBI realizou uma operação na residência do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Flórida, na segunda-feira. Não está claro a qual investigação específica o mandado de busca está relacionado, no entanto, a CNN afirma ter ouvido de fontes familiares que ele se relaciona ao manuseio de documentos presidenciais por Trump.

De sua parte, Trump descreveu o evento como um “assalto” que demonstra “tempos sombrios para nossa nação”. Assim como o ex-presidente, a mídia alinhada aos republicanos, como a Fox News, também está retratando o evento como perseguição política do governo do presidente Joe Biden contra seu provável oponente de 2024. Mas se esse embelezamento de estilo de campanha realmente descreve o que aconteceu em Mar-A-Lago ou não, é realmente sem precedentes.

Em primeiro lugar, os presidentes americanos nunca são responsabilizados por nada. A decisão da Suprema Corte de 1982 Nixon v. Fitzgerald estabeleceu o conceito de imunidade absoluta em que os presidentes gozam de imunidade civil completa de qualquer litígio causado por ações realizadas enquanto exercem o cargo de Presidente. Da mesma forma, o Departamento de Justiça deu um passo adiante por décadas, mantendo uma política de que nenhum presidente pode ser indiciado enquanto estiver no cargo – embora a Corte e a Constituição estejam omissas sobre isso.













Trump deve ter feito algo depois de deixar o cargo, já que um tribunal aparentemente acredita que ele reteve documentos do governo destinados ao Arquivo Nacional depois de deixar o cargo. Isso seria um crime, provavelmente se enquadrando na categoria 18 Código dos EUA § 2017 – Ocultação, remoção ou mutilação em geral. E parece que os agentes do FBI estavam procurando por esses documentos.

Uma parte deste Código dos EUA é crucial: que uma pessoa considerada culpada “será multado sob este título ou preso não mais de três anos, ou ambos; e perderá seu cargo e será desqualificado para ocupar qualquer cargo nos Estados Unidos.”

Essencialmente, se o FBI realmente encontrasse documentos governamentais retidos por Trump – que ele levou consigo depois que não era mais presidente – ele poderia ser impedido de concorrer ao cargo novamente. O fato de o FBI ter executado uma batida policial em sua residência, especialmente com os graves riscos e consequências políticas, implica que essas suspeitas devem ter sido muito bem fundamentadas. Isso quer dizer que as chances de eles terem encontrado algo são realmente muito altas.

Claro, se isso acontecer e Trump for acusado e condenado por esse crime, ele acusará essas acusações de serem forjadas (cuidado com o trocadilho) e seus seguidores também. Observe que a maioria dos eleitores republicanos nem acredita que os resultados das eleições presidenciais de 2020 sejam legítimos e pelo menos 120 indicados republicanos em todo o país não acreditam que o presidente Joe Biden foi eleito democraticamente.

Então imagine isso como um cenário: se Trump vencer novamente em 2024, ou mesmo antes da eleição, ele é acusado e condenado, é impedido de ocupar o cargo e possivelmente definha na prisão por alguns anos. Sua equipe faz declarações descaradas, como já fizeram, acusando o governo dos EUA de perseguição política e convocando seus apoiadores a se mobilizarem contra o estado. Dependendo de sua interpretação das audiências do comitê em andamento em 6 de janeiro, isso também é algo que eles já fizeram.

É por isso que algumas pessoas nas mídias sociais, assim como alguns jornalistas, estão dizendo com precisão que os EUA podem estar em rota de colisão para uma guerra civil agora. O país já está tão dividido politicamente que republicanos e democratas vivem essencialmente em universos diferentes. Trump sendo enviado para a prisão e impedido do cargo pode ser o que quebra as costas do camelo.













Minha opinião pessoal é que se as leis deste país significam alguma coisa, então os poderosos devem ser responsabilizados. Compreendo o conceito de imunidade absoluta; se o presidente tivesse medo de tomar decisões difíceis que pudessem levá-los a serem processados ​​ou enfrentar penalidades civis, então eles não poderiam cumprir suas funções. Ainda assim, acredito, como Noam Chomsky disse uma vez, que todos os presidentes dos EUA do pós-guerra são criminosos de guerra – e é por isso que acredito que eles devem ser absolutamente responsabilizados.

Indo um passo adiante, também acredito que eles deveriam ser responsabilizados pelas atividades obviamente corruptas que realizam, como o que Trump poderia estar fazendo com seus documentos governamentais. Ninguém deve estar acima da lei porque um sistema legal de dois níveis automaticamente mina os valores supostamente universais que ele foi projetado para proteger. Todos devem ser iguais perante a lei.

Dito isto, cerca de metade do país está extraordinariamente mal informado e não aceitaria nenhum processo legal contra Trump como legítimo. Isso levaria muitos deles a se organizar, radicalizar e até se mobilizar contra o governo. Heck, um legislador da Flórida já está pedindo ao seu estado que corte os laços com o Departamento de Justiça e prenda agentes não autorizados do FBI.

Com a ampla disponibilidade de armas de fogo nos EUA, não seria difícil imaginar grupos extremistas expandindo seu alcance e até novos surgindo. Isso poderia facilmente se espalhar em um cenário de guerra civil. Isso não é exagero.