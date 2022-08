Twitter criticou a reativação da política eleitoral dos EUA em 2020 – CMIO

O Twitter anunciou na quinta-feira que reativaria a aplicação das regras introduzidas pela primeira vez antes das eleições presidenciais de 2020 nos EUA, provocando uma reação furiosa dos apoiadores republicanos.

O ex-assessor de Trump Jason Miller, que fundou uma empresa de mídia social rival Gettr, condenado a notícia como uma “tentativa dos executivos liberais do Twitter de controlar o resultado das eleições e o processo democrático”, chamando-os de “uma repetição de sua interferência nas eleições de 2020”.

A gigante da mídia social do Vale do Silício disse que rotulará “desinformação” e impedirá seu compartilhamento, promoverá “meios de comunicação respeitáveis” e “prejudicará” quaisquer “narrativas enganosas” sobre os resultados das eleições. A medida ocorre cerca de três meses antes das eleições intermediárias do Congresso dos EUA.

o “Política de Integridade Cívica” se aplica a todas as eleições globalmente, o Twitter explicou em um comunicado não assinado postagem do blogacrescentando que visa contrariar “alegações enganosas destinadas a minar a confiança do público em uma eleição – incluindo informações falsas sobre o resultado”.

Uma guia Explorar dedicada apresentará “notícias nacionais em inglês e espanhol por agências de notícias respeitáveis” com curadoria do Twitter, notícias e recursos adaptados a estados específicos dos EUA e “educação eleitoral” anúncios de serviço público “criado usando informações do governo apartidário e organizações de defesa do voto”.

O Twitter também “compartilhar prompts com informações sobre como e onde votar, diretamente nas linhas do tempo das pessoas”, a empresa disse, e trazer de volta “pré-camadas” em ordem de “antecipar narrativas enganosas… e abordar proativamente tópicos que podem ser objeto de desinformação”.













Postagens marcadas como “falso ou enganoso” serão marcados para que não possam ser curtidos ou compartilhados. Twitter apontou para “resultados promissores” dessa estratégia quando a testaram no ano passado, observando que 17% mais pessoas clicaram nos marcadores, enquanto as postagens marcadas tiveram uma queda de 13% nas respostas, 10% nos retuítes e 15% nas curtidas.

A empresa disse que estava fazendo isso porque “O Twitter desempenha um papel crítico no fortalecimento de conversas democráticas, facilitando o debate político significativo e fornecendo informações sobre participação cívica – não apenas nos EUA, mas em todo o mundo.”

“Prebunking” é um termo que o chefe de integridade do site do Twitter, Yoel Roth, usou em outubro de 2020 para descrever o desmascaramento preventivo “alegações enganosas comuns” sobre as próximas eleições presidenciais, como reclamações sobre votação por correspondência. A prática desempenhou um papel importante no que a revista Time mais tarde descreveu como um esforço de um “cabala bem financiada de pessoas poderosas” para “fortalecer” a eleição de 2020.

O Twitter inicialmente lançou as regras com apenas uma semana antes da eleição presidencial de 2020 e menos de duas semanas depois de bloquear a conta do New York Post e bloquear o compartilhamento de sua história sobre o laptop de Hunter Biden. Os democratas denunciaram a história como “Desinformação russa”, mas o laptop e seu conteúdo acabaram se provando autênticos – após a posse de Joe Biden e a proibição do Twitter do presidente Donald Trump enquanto ele ainda estava no cargo.