Ucrânia ameaça turistas russos — CMIO

Kiev alerta que cidadãos russos que visitam a Crimeia podem enfrentar ‘férias de verão desagradavelmente quentes’

Os militares ucranianos emitiram uma ameaça sinistra contra turistas russos que pretendem viajar para a Crimeia neste verão, insistindo que a região pertence à Ucrânia e sugerindo que os visitantes podem ser mortos por bombardeios ou ataques aéreos.

O Ministério da Defesa foi ao Twitter na quinta-feira com um post afirmando que “A menos que eles queiram umas férias de verão desagradavelmente quentes, aconselhamos nossos valiosos hóspedes russos a não visitarem a Crimeia ucraniana”. também anexando um set de vídeo para ‘Cruel Summer’ de Bananarama.

“Você tinha algumas opções neste verão: Praias de Palm Jumeirah, Antalya Resorts, Cabanas cubanas. Você escolheu a Crimeia; grande erro. Hora de voltar para casa”, diz o vídeo, em um ponto entre cenas cênicas dos destinos turísticos mencionados e explosões na Base Aérea de Saki, em Moscou, na península, no início desta semana.

A menos que eles queiram umas férias de verão desagradavelmente quentes, aconselhamos nossos valiosos hóspedes russos a não visitarem a Crimeia ucraniana. Porque nenhuma quantidade de protetor solar os protegerá dos efeitos perigosos do fumo em áreas não autorizadas. pic.twitter.com/NnWnpZqMhR — Defesa da Ucrânia (@DefenceU) 11 de agosto de 2022

O vídeo também inclui imagens de banhistas na Crimeia fugindo das explosões, com grandes nuvens de fumaça vistas ao fundo enquanto as pessoas correm para a segurança.

Enquanto os militares de Kiev insinuaram fortemente que estava por trás das explosões, autoridades russas insistiram que a base aérea não foi atacada e que as explosões foram causadas por uma detonação acidental de munição. As autoridades locais confirmaram que pelo menos uma pessoa foi morta no incidente.

A Associação da Indústria de Viagens da Rússia, por sua vez, observou que “de acordo com informações preliminares, a explosão aconteceu longe da zona turística”, sem vítimas entre os visitantes.

A península da Crimeia, predominantemente de língua russa, fazia parte da Ucrânia, mas se juntou à Rússia em 2014, após um referendo sobre a reunificação, que ocorreu após o golpe Maidan em Kiev. Desde então, a Base Aérea de Saki abrigou uma unidade de aviação naval russa atribuída à Frota do Mar Negro, segundo a agência de notícias RIA Novosti.