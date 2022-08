Suposta finalidade da invasão do FBI de Trump revelada – CMIO

A agência vasculhou a casa do ex-presidente dos EUA em busca de documentos confidenciais sobre armas nucleares, relata o Washington Post

Documentos confidenciais sobre armas nucleares estavam entre os materiais sensíveis que o FBI estava procurando quando invadiu a residência do ex-presidente dos EUA Donald Trump nesta semana, informou o Washington Post na quinta-feira, citando suas fontes.

De acordo com especialistas entrevistados pelo canal, a operação do FBI na residência de Trump em Mar-a-Lago na Flórida na segunda-feira indica que o atual governo está preocupado com o impacto na segurança nacional dos EUA se esses documentos chegarem às mãos erradas.

No entanto, as fontes do Post se recusaram a revelar se o material em questão estava relacionado a armas nucleares pertencentes aos EUA ou a algum outro estado. Eles também se recusaram a dizer se o FBI havia encontrado o que estava procurando.

Os especialistas citados pelo Washington Post disseram que os documentos sobre armas nucleares são de natureza extremamente sensível e apenas um punhado de funcionários dos EUA tem autorização para lê-los ou possuí-los. Detalhes sobre essas armas podem ajudar os adversários de Washington a obter uma visão da postura de defesa dos EUA e ajudá-los a desenvolver contramedidas, enquanto outros países podem considerar expor seus segredos como uma ameaça, diz o relatório.

De acordo com David Laufman, ex-chefe da seção de contra-inteligência do Departamento de Justiça, se o ex-presidente dos EUA estava de fato mantendo ilegalmente esses documentos em Mar-a-Lago, eles “podem ter sido classificados no nível de classificação mais alto.”

“Se o FBI e o Departamento de Justiça acreditassem que ainda havia materiais ultrassecretos em Mar-a-Lago, isso se tornaria uma motivação maior para recuperar esse material o mais rápido possível”, disse ao Post.













Enquanto isso, ex-funcionários de inteligência de alto escalão disseram ao veículo que o governo Trump “rotineiramente maltratado” documentos altamente confidenciais e confidenciais, incluindo dados de inteligência sobre o Irã. Alguns documentos, por exemplo, teriam chegado às mãos de funcionários que não tinham um nível de autorização adequado, nem qualquer necessidade de possuí-los.

As fontes do Post também disseram que comunicações eletrônicas interceptadas, como e-mails e telefonemas de líderes estrangeiros, muitas vezes acabavam nas mãos de pessoal não autorizado.

A agência observou que esse tipo de informação é especialmente sensível porque pode comprometer os métodos usados ​​pelos EUA para vigiar governos estrangeiros. Segundo uma das fontes do jornal, esse tipo de material estava entre as 15 caixas de inventário retiradas da residência de Trump em janeiro.

Duas fontes disseram que o ex-presidente recebeu uma intimação do júri em relação aos documentos. A equipe de Trump posteriormente entregou alguns arquivos às autoridades, mas as autoridades acreditavam que material adicional estava sendo retido. Essas suspeitas, diz o relatório, levaram o Departamento de Justiça dos EUA a tomar medidas extraordinárias, incluindo a obtenção de um mandado de busca.

Embora os assessores de Trump tenham recebido um mandado, até agora eles se recusaram a divulgá-lo. A equipe jurídica do ex-presidente tem o direito de argumentar contra a abertura do documento, com a decisão final sobre o assunto a ser tomada pela Justiça.

A operação do FBI em Mar-a-Lago causou muitos protestos públicos nos EUA, com o próprio Trump classificando a ação dos agentes da lei como “perseguição política.”

“Estes são tempos sombrios para nossa nação, pois minha bela casa, Mar-a-Lago, em Palm Beach, Flórida, está atualmente sitiada, invadida e ocupada por um grande grupo de agentes do FBI,“, disse ele, acrescentando que “nada como isso já aconteceu com um presidente dos Estados Unidos antes.”

Trump também comparou o ataque ao grampo secreto da sede do Comitê Nacional Democrata, que acabou levando à renúncia do presidente Richard Nixon em 1974.

Seus comentários foram ecoados pelo governador da Flórida, Ron DeSantis, que disse que o governo do presidente Joe Biden é “armamento” agências federais, transformando o país em um “banana Republic.”

Enquanto isso, Trump é amplamente considerado o candidato republicano mais provável para disputar as eleições presidenciais de 2024. No entanto, DeSantis poderia concorrer contra Trump nas primárias.