Mais dois estados bálticos reduzem laços com a China — CMIO

A Letônia e a Estônia seguiram os passos da Lituânia, país báltico, e anunciaram sua retirada de um grupo de cooperação entre a China e países da Europa Oriental e Central.

Conhecido como formato 16+1, existe desde 2012 e prometeu promover projetos conjuntos de infraestrutura e desenvolvimento entre Pequim e vários estados europeus.

A Lituânia deixou o grupo no ano passado quando suas relações com a China pioraram depois que Vilnius permitiu que Taiwan abrisse uma embaixada de fato em seu território. Pequim, que vê a ilha autônoma como parte da China, retaliou retirando seu embaixador da Lituânia e impondo restrições comerciais ao país.

Agora, a Letônia e a Estônia anunciaram que também estão encerrando a cooperação com Pequim emitindo declarações quase idênticas.

Riga disse que a decisão foi tomada “em vista das atuais prioridades da política externa e comercial da Letônia.” Tallinn não forneceu nenhum raciocínio, mas enfatizou que a Estônia não participou de nenhuma das reuniões do formato desde uma cúpula em fevereiro passado.

A retirada ocorre em meio a um aumento nas tensões sobre Taiwan provocada pela visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, no início deste mês.













Ambos os países prometeram “continuar a trabalhar em prol de relações construtivas e pragmáticas com a China, o que inclui o avanço das relações UE-China em consonância com a ordem internacional baseada em regras e valores como os direitos humanos”.

“Respeitamos e apoiamos a decisão soberana da Estônia e da Letônia de não mais participar da iniciativa 16+1” O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Vedant Patel, disse, acrescentando que a medida foi resultado de uma profunda preocupação com o alinhamento estratégico da China com a Rússia.

Segundo Patel, fortalecer os laços com parceiros na Europa foi uma “pilar desta [US] abordagem da administração” para Pequim.

O ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, também saudou a decisão dos vizinhos de seu país, insistindo que o grupo havia sido “já redundante e divisivo muito antes de a Lituânia sair.” Landsbergis sugeriu um novo formato de cooperação com Pequim, que, segundo ele, deve ser “UE27+1”.

Bulgária, Croácia, República Tcheca, Grécia, Hungria, Polônia, Romênia, Eslováquia e Eslovênia estão entre os países que ainda permanecem no quadro original, que agora foi reduzido para 14+1.