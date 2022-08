Ex-chanceler alemão processa o parlamento — CMIO

Gerhard Schroeder busca de volta o financiamento para seu escritório que foi retirado em meio a uma disputa sobre seus laços com a Rússia

O ex-chanceler alemão Gerhard Schroeder lançou uma oferta legal para recuperar o financiamento para seu escritório e funcionários. Os privilégios foram retirados em maio pelo comitê de orçamento do Bundestag, disseram seus advogados à emissora NDR na sexta-feira.

Desde o lançamento da ofensiva militar de Moscou na Ucrânia, Schroeder tem sido duramente criticado por seu trabalho com a Rússia. Sua relação próxima com Moscou, no entanto, não foi mencionada pelo comitê de orçamento quando aprovou a moção para retirá-lo de alguns privilégios. Oficialmente, a nova regra, que pode ser aplicada a outros ex-chancelers, estabelece que o financiamento será baseado “sobre as obrigações em curso do escritório” em vez do status do destinatário. Os advogados de Schroeder entraram com uma ação na quinta-feira no Tribunal Administrativo de Berlim argumentando que “A decisão de privar o ex-chanceler Gerhard Schroeder de sua equipe é contrária ao estado de direito”.

Em entrevista ao NDR, um dos membros da equipe jurídica enfatizou que Schroeder nem teve a chance de apresentar seus argumentos ao comitê ou conversar com seu presidente Helge Braun. Isto representa “uma clara violação da dignidade humana”, disse o advogado.













Em comunicado, enviado à agência de notícias DPA, a equipe jurídica explicou ainda que o comitê do Bundestag havia alegado que Schroeder não cuida mais do chamado “efeitos posteriores dos deveres oficiais”.

“No entanto, não é especificado quais são realmente os ‘efeitos posteriores dos deveres oficiais’, como sua percepção ou não percepção deve ser determinada e qual procedimento deve ser seguido,” dizia o comunicado.

Tais decisões lembram uma “Estado principesco absolutista” e não deve ocorrer em um país democrático, enfatizaram os advogados.

No ano passado, as despesas de escritório e viagens de Schroeder somaram mais de € 400.000 (US$ 412.000). O homem de 78 anos continua a receber uma pensão de 8.300 euros, bem como proteção de segurança pessoal.

No início desta semana, Schroeder, que foi chanceler de 1998 a 2005, obteve uma importante vitória: a comissão de arbitragem de Hannover do Partido Social Democrata decidiu que seu trabalho com empresas estatais russas não havia violado seu estatuto e ele evitou a expulsão do Festa. No entanto, o líder do SPD da Baixa Saxônia, Stephan Weil, disse à mídia que, embora a decisão da comissão deva ser respeitada, ela não muda a posição do partido.

“Para nós está claro: Gerhard Schroder está politicamente isolado com suas posições no SPD”, Weil afirmou.

Em meio à pressão sobre seus laços com a Rússia, Schroeder deixou seu cargo no conselho da gigante petrolífera russa Rosneft e recusou uma indicação para um cargo no conselho da Gazprom.

No entanto, no mês passado, o ex-chanceler deixou claro que ainda usaria todas as oportunidades para conversar com o presidente russo, Vladimir Putin, como o “solução diplomática,” em sua opinião, é a única maneira de acabar com o conflito ucraniano.