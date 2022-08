Washington Post: historiadores norte-americanos alertam sobre estado péssimo da democracia nos EUA

“Na semana passada, o presidente Biden, em um dos momentos mais tensos da sua presidência, fez uma pausa para ouvir durante quase duas horas um grupo de acadêmicos, que alertaram sobre o estado péssimo da democracia no país e no estrangeiro”, diz a edição.

Conforme o The Washington Post, durante a reunião os historiadores compararam o atual estado da democracia com o do ano de 1860, nas vésperas da guerra civil nos EUA, quando antes das eleições o ex-presidente do país, Abraham Lincoln, disse que “uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer”.