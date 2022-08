Instituto do Reino Unido pede desculpas por discriminar russo — CMIO

Um centro de pesquisa de câncer do Reino Unido pediu desculpas por dizer a uma estudante que seu pedido de doutorado foi rejeitado porque ela é russa.

A controvérsia surgiu quando a estudante Alisa Iakupova twittou na terça-feira que sua amiga havia sido negada a uma vaga de doutorado no Instituto Beatson para Pesquisa do Câncer, com sede em Glasgow, na Escócia.

Iakupova postou uma captura de tela do que ela disse ser uma resposta do instituto, que dizia: “Receio ter que retirar minha oferta. Acabo de saber que, muito recentemente, Beatson estabeleceu uma nova política sobre a qual não posso nomeá-lo porque você é russo.













A carta não detalhou o processo de tomada de decisão de Beatson, mas continuou dizendo: “Acho tão injusto que o que está acontecendo na Rússia afete jovens cientistas muito talentosos como você.”

A carta aparentemente aludia à operação militar da Rússia na Ucrânia, que levou muitos países, incluindo o Reino Unido, a impor sanções abrangentes a Moscou e muitas instituições ocidentais a cortar abruptamente os laços com a Rússia.

O diretor da Beatson, Owen Sansom, divulgou um comunicado na quinta-feira, dizendo que o instituto “não tem uma política de recusar qualquer inscrição de estudantes russos com base em sua nacionalidade”. Os pedidos são considerados caso a caso, escreveu ele.

Nesse caso, houve um mal-entendido inicial dessas restrições, que foi resolvido. Entramos em contato com o candidato envolvido para oferecer-lhe um lugar e pedimos desculpas por qualquer desconforto causado. Estamos revisando nossos processos internamente para evitar que esse problema ocorra novamente.

“Espero que isso sirva de exemplo para outros institutos se eles decidirem mudar repentinamente de ideia sobre a contratação de pessoas de uma determinada nacionalidade”. Iakupova disse em resposta à declaração de Sansom.

Um incidente semelhante ocorreu em maio na Universidade de West London (UWL), que foi criticada por rejeitar um pedido de curso de mestrado de uma mulher russa, citando “eventos recentes e [the] situação na Ucrânia.” A universidade disse que “uma falha de comunicação interna” estava em falta, e pediu desculpas ao requerente.