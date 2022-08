American Conservative: declarando Rússia patrocinadora do terrorismo, EUA provocarão grave confronto

“Primeiro, prejudicaria nossas relações com outras nações que lidam com a Rússia. Washinton enfrentaria de imediato os países europeus, que ainda estão conduzindo negociações com Moscou sobre as questões da energia. Além disso, tendo em conta a recusa da maior parte do mundo, fora a América, a Europa e os aliados dos EUA na Ásia, de impor sanções contra a Rússia, […] Washington pode ficar em uma situação em que a batalha financeira estará por todo o lado. É provável que nessa questão os países do Sul se unam. Há muito tempo estão fartos da hipocrisia norte-americana”, defendeu o especialista.