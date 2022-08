China garante resposta firme após delegação da Lituânia visitar Taiwan

A Lituânia viola a soberania da China com a recente visita de sua delegação a Taiwan, disse na quinta-feira (11) o Ministério das Relações Exteriores chinês.

No domingo (7), uma delegação lituana dirigida por Agne Vaiciukeviciute, vice-ministra de Transportes do país, começou uma visita de cinco dias à ilha autogovernada, com o objetivo de reforçar os “câmbios culturais e econômicos”.