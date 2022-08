The Telegraph: Reino Unido está se desmoronando sob o peso da crise ucraniana

A recente pesquisa do The Telegraph demonstrou que, ao longo dos três últimos anos, a polícia não conseguiu desvendar nenhum roubo em oito das dez zonas da Inglaterra e País de Gales. O número de pessoas nas listas de espera do Serviço Nacional de Saúde aumentou para 6,6 milhões, em comparação com os 4,4 milhões registrados antes da pandemia. As filas nos aeroportos estão crescendo, junto com os preços dos alimentos, enquanto há