Ex-chanceler alemão Gerhard Schroder abre processo contra Bundestag

“O ex-chanceler alemão Schroder abriu um processo contra o parlamento nacional a fim de recuperar os benefícios especiais dos quais foi privado em maio”, diz a mensagem da agência no Twitter.

Anteriormente, o Comité do Orçamento do Bundestag privou o político de seus escritórios, mantendo apenas a pensão e uma equipa de segurança, garantidas a Schroder como a qualquer outro ex-chefe do governo alemão.

O Bundestag usou como justificação formal o fato de Schroder não estar usando os escritórios e não recrutar novos funcionários para substituir os que se demitiram após o início da operação militar especial russa na Ucrânia. Contudo, a decisão foi tomada em meio às críticas feitas a Schroder por ele seguir trabalhando com empresas russas apesar dos combates na Ucrânia.

Panorama internacional Ex-chanceler alemão Schroder apela a lançar gasoduto Nord Stream 2

Antes disso, 17 organizações partidárias regionais lançaram investigações jurídicas contra Schroder em resposta aos seus contatos com Vladimir Putin e o setor de gás e petróleo russo. Segundo a opinião de muitos membros do Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD, na sigla em alemão), de que Schroder faz parte, o ex-chanceler não se distanciou da Rússia depois do início da operação militar. As tentativas de expulsar Schroder do partido, no entanto, não tiveram sucesso.

Em julho, o ex-líder alemão falou sobre os resultados da sua viagem a Moscou, durante a qual se encontrou pessoalmente com Vladimir Putin e realizou negociações sobre questões de energia. Gerhard Schroder apelou para as autoridades alemãs lançarem o gasoduto Nord Stream 2, acrescentando que não planeja pedir desculpas pelas relações de amizade com o presidente russo.









