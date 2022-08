J&J descontinuará talco de bebê em meio a grande pressão — CMIO

A gigante da saúde disse que fará a transição para produtos de talco para bebês à base de amido de milho após uma “avaliação de portfólio mundial”

O conglomerado farmacêutico Johnson & Johnson anunciou que descontinuará globalmente seu talco para bebês à base de talco e usará amido de milho em vez disso, já que ações judiciais crescentes contra a empresa a acusam de ocultar riscos de câncer vinculados aos produtos.

A empresa disse na quinta-feira que a transição do talco para o amido de milho foi um “decisão comercial” depois de ter feito uma avaliação de seu portfólio e mantido que o talco para bebês à base de talco era completamente seguro.

“Avaliamos e otimizamos continuamente nosso portfólio para melhor posicionar o negócio para o crescimento de longo prazo” disse a porta-voz da J&J, Melissa Witt, em um comunicado. “A decisão de hoje faz parte de uma avaliação de portfólio mundial, que avaliou vários fatores, incluindo diferenças na demanda por nossos produtos entre regiões geográficas e tendências e preferências dos consumidores em evolução.”













A J&J já havia descontinuado os talcos para bebês à base de talco nos EUA e no Canadá há dois anos, após o que disse ter sido “desinformação” sobre sua segurança, mas a última decisão interromperia as vendas e a produção em todo o mundo. Witt disse que os produtos seriam descontinuados em 2023.

Em 2019, a J&J também retirou voluntariamente cerca de 33.000 frascos de talco para bebês depois que a Food and Drug Administration dos EUA encontrou vestígios de amianto no produto. A empresa, no entanto, sustentou que emitiu o recall “por muita cautela”.

“Nossa posição sobre a segurança de nosso talco cosmético permanece inalterada”, disse a empresa na sexta-feira. “Estamos firmemente atrás de décadas de análises científicas independentes de especialistas médicos de todo o mundo que confirmam que o talco de bebê da Johnson’s à base de talco é seguro, não contém amianto e não causa câncer”.

A J&J enfrenta atualmente cerca de 38.000 processos alegando que os produtos de talco causaram câncer devido à contaminação com amianto – um conhecido agente cancerígeno. De acordo com uma investigação da Reuters de 2018, a gigante da saúde supostamente sabia há décadas, desde pelo menos 1971, que seus talcos para bebês continham vestígios do produto químico tóxico.

A empresa, no entanto, negou as alegações, insistindo que testes e aprovações regulatórias mostraram que seu talco é seguro e livre de amianto.

Em outubro de 2021 a J&J criou uma subsidiária, a LTL Management, à qual cedeu todos os processos de talco, e imediatamente colocou a empresa em falência, suspendendo todas as ações judiciais contra o conglomerado farmacêutico.

Conforme apontado pela Reuters, antes do pedido de falência, a empresa enfrentou custos de mais de US$ 3,5 bilhões em veredictos e acordos, incluindo uma decisão judicial que premiou 22 mulheres com mais de US$ 2 bilhões.