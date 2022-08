Gigante do aço russo abandona negócios nos EUA — CMIO

A grande siderúrgica e mineradora russa Evraz anunciou na quarta-feira a venda planejada de seus negócios na América do Norte e começou a buscar compradores.

De acordo com um comunicado publicado no site da empresa, o processo está sendo conduzido sob a Licença Geral do Escritório de Implementação de Sanções Financeiras (OFSI). “A possível transação estará sujeita a aprovações regulatórias e corporativas e leis de sanções aplicáveis, e exigirá a aprovação das autoridades de sanções relevantes, incluindo o OFSI”. lê-se a declaração.

A Evraz North America se descreve como uma produtora líder e verticalmente integrada de produtos de aço de engenharia para os mercados ferroviário, energético, industrial e de construção da América do Norte. Tem capacidade siderúrgica de 2,3 milhões de toneladas por ano.

As ações da Evraz foram suspensas da negociação na Bolsa de Valores de Londres em março e, em maio, o governo do Reino Unido impôs sanções à empresa, juntamente com um de seus principais acionistas, Roman Abramovich. A siderúrgica sediada no Reino Unido era anteriormente considerada uma das maiores empresas britânicas.

